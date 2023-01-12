'İstikbalimiz olan gençler'

Gençlerimizin bugün birinci önceliği internet yoluyla sosyal medyada gezinmektir. Değerli zamanlarının çoğunu anlamsız bir şekilde harcayan gençlerimizde; düşünme, hayal etme ve okuma alışkanlığını yavaş yavaş kaybederek medyanın tutsağı haline gelmektedirler. Bu çağda hem geleceklerine hem ailesine ve hem de ülkesine fayda sağlayacak yaşantısının en önemli dönemini bu şekilde sönük geçirmesi geleceklerini karanlıklara sürüklenmesine neden olacaktır. Bu verimli çağı bu şekilde geçiren gençler yalnız geleceklerini değil ülkenin geleceğini de tehlike altına almaktadırlar.

Gençlerimizin kendilerini tanıması, yol haritasını bulması, İslami değerlerle buluşmasıyla mümkün olacağını düşünüyorum. Çünkü sosyal medyada başta gençlerimizi hedefsiz kılarlar ve hiçbir değer yargısına bağlı kalmamasını ve zamanını boş şeylere bakıp geçirmesine sebebiyet vermektedirler. Sadece bununla da kalmaz, tüm kötülükler sosyal medyada dolaşmakta ve bu gençlerimizle buluşmakta var olan ahlak yapısını da bozmaktadır.