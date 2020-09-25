Yaklaşık yüz yıl önce emperyalist güçleri Çanakkale’de ve Kurtuluş savaşımızda yenmemize rağmen, ülkemiz olması gereken yerde olmamıştır. Yıllarca dört bir yandan kuşatılmış milletimiz ve devletimiz bugün ise engelleri bir bir aşarak hedefine doğru ilerlemektedir elhamdülillah.



Uyuyan dev uyanmıştır. Bundan sonra hiçbir engel bizi durduramaz. Yeni ve güçlü Türkiye’de, liderimiz milli iradenin temsilcisi, vizyon sahibi Tayyip Erdoğan stratejik hamlelerle adeta dünyaya meydan okuyor. Tam bağımsız olmanın gereğidir bu. Reisimiz, Çanakkale ve 15 Temmuz ruhuyla başarıdan başarıya koşup haçlı-siyonistlerin uykularını kaçırıyor. Kimyalarını bozuyor, onlar düşmanlarımızdır. Hadi onları anladık diyelim. Peki bizim muhalefete ne oluyor? Demek ki, “kişi sevdiği ile beraberdir”..



Türkiye işgale uğrasa, Allah korusun bunlar zil takıp oynarlar. Erdoğan gidecek diye sevinirler. Cennet vatanımızın ekmeğini yiyen, suyunu içen, havasını teneffüs eden bu nankörlere yazıklar olsun. Her şeyden önce yerli ve milli olmak lazım. Adam olmak bunu gerektirir.



Kemalist sol zihniyet, yıllarca “biz adam olamayız” veya “bizden süper devlet olmaz” diyerek milletimizi aşağılamış ve batı hayranlığı kompleksi ile insanımızı hor ve küçük görmüştür.



Oysa ülkemiz; bölgede parlayan bir yıldız gibi her denklemin içindedir. Küresel denklemde de baş aktör olarak özlenen yerine gelmesine kimse mani olamaz. Gerek Ayasofya’nın açılışı ve özellikle doğalgaz keşfi bu dirilişin bu şahlanışın simgesidir. Güzel müjdelerin devamını bekliyoruz. Yakın zamanda gelecektir inşallah.



Özüne dönen Türkiye, dışarıdan gelen saldırılara ve içerden gelen ihanete rağmen bu atılımlar sonucu diriliş noktasına yaklaşmıştır.

İstikbal ve zafer inananlarındır. Dirilişin gereği olarak Türk İslam Birliği eninde sonunda cihana hükmedecektir. O günler yakındır.