İstikbal Mobilya Kayserispor’da genç futbolcu Nurettingöz dolduruyor İstikbal Mobilya Kayserispor’un genç futbolcusu Nurettin Korkmaz Avusturya kampında göz dolduruyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un genç futbolcusu Nurettin Korkmaz Avusturya kampında göz dolduruyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Avusturya kampında genç oyuncular performansları ile dikkat çekiyor. Geçen sezon A takım kadrosuna yükselen ve Süper Ligde 1 maçta forma giyen 2002 doğumlu genç futbolcu gelecek vaat eden isimler arasında yer alıyor.

Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın gelişi ile forma fırsatı bulan Nurettin Korkmaz ortaya koyduğu performans ile kampın en istekli ve hırslı isimleri arasında yer alıyor.

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