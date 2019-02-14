İstihdamın korunması ve artırılmasını görüştüler SGK İl Müdürü Erkin Avcı ve İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu ile birlikte TSO’yu ziyaret ederek istihdamın korunması ve artırılması konularını görüştüler.

SGK İl Müdürü Erkin Avcı ve İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu ile birlikte TSO’yu ziyaret ederek istihdamın korunması ve artırılması konularını görüştüler.

SGK İl Müdürlükleri iş birliğinde Ticaret ve Sanayi Odalarına yapılacak bilgilendirme ziyaretleri kapsamında Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erkin AvcıZonguldakSanayi Odasını ziyaret ettiler.

Meclis Başkan Vekili Ömer Faruk Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kayhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Orhan ve Edibe Keleş’in katılımı ilegerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürleri ziyaretin amacına esas İstihdamın Korunmasına, (Kısa Çalışma Uygulaması) Artırılmasına(Teşvikler) vebaşta imalat sektörüne yönelik çalışmalar olmak üzere Nitelikliİş Gücünün Yetiştirilmesine (Aktif İşgücü Programları) ilişkin Kurum destekleri hakkında bilgilendirme yaptılar.

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