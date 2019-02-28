0553 313 94 23

İstihdama katkı sağlayan firmalar ödüllendirildi

Kırklareli'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde başlatılan Milli İstihdam Seferberliğine katkı sağlayan 10 özel sektör firması ödüllendirildi- Vali Osman Bilgin: "İstihdamla ilgili devlet sektörünün değil, özel ve üretim sektörünün yönlendirici olması gerekiyor. 'Devlet memuru olma', 'masa başı iş' kavramının artık kalkması gerekiyor"

28 Şubat 2019 Perşembe 17:12
İstihdama katkı sağlayan firmalar ödüllendirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde başlatılan Milli İstihdam Seferberliğine katkı sağlayan 10 özel sektör firması ödüllendirildi.

Vali Osman Bilgin, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Milli İstihdam Seferberliğine katkı sağlayan işverenlere teşekkür etti.

Dünyanın her bölgesinde "ekonomik savaşların" olduğunu vurgulayan Bilgin, dünya ekonomisinin 1929'dan sonra bozulduğuna dikkat çekti.

Türkiye ekonomisinin ise halen güçlü olduğunu dile getiren Bilgin, "Dünyanın her ülkesinde belirli zamanlarda ekonomik daralmalar meydana gelebiliyor. Dünyada da çok ciddi bir daralma var. Bu her bölgede hissediliyor, sadece Avrupa'da değil, Asya'da, Afrika'da, Amerika'da her yerde sıkıntı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu böyle mi devam edecek? Tabi ki hayır. 1929'daki sıkıntı çözüldüyse bu sıkıntılar da çözülür ama bizi onlardan ayrıştıran çok ciddi bir nüfusumuz var ve bunlara istihdam sağlanması gerekiyor. İstihdamla ilgili devlet sektörünün değil, özel ve üretim sektörünün yönlendirici olması gerekiyor. 'Devlet memuru olma', 'masa başı iş' kavramının artık kalkması gerekiyor. Çünkü bizim eskiden ara eleman dediğimiz artık ana eleman oldu." diye konuştu.

"Dünya ne kadar gelişirse gelişsin, insan gücüne ve bilgisine her zaman ihtiyaç olacaktır" diyen Bilgin, Türkiye'de ana elamanların mesleki anlamda çok iyi yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kırklareli'nin Türkiye istihdamına yönelik gereken desteği her zaman vereceğine inandığını dile getiren Bilgin, bu anlamda istihdama katkı sağlayan tüm özel sektör firma yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin, Zorluteks Tekstil, Defneteks, Sanofi İlaç Sanayi, Pilsan, Tyh Tekstil, Debateks, Sertim Tekstil, Burak Alüminyum, Yns Tekstil, Aziz Bebe Tekstil temsilcilerine teşekkür belgelerini verdi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:12
  1. Firma
  2. Osman Bilgin
  3. vali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail Yüksek Mahkemesi Netanyahu'nun partisinin başvurusunu reddetti
    1. İsrail Yüksek Mahkemesi Netanyahu'nun..
    2. Hizan’da 5 saatlik hasta kurtarma..
    3. Maltepe Belediye Başkanı Kılıç..
    4. BM'den kan donduran Suriye raporu!..
    5. GÜNCELLEME - Kırıkkale'de mandıraya..
    6. Atiker Konyaspor’da Göztepe maçı..
    7. Trabzon'da terör örgütü propagandasına..
    8. Sungurlu’da öğrenci servisleri..
    9. PFDK'den Popov'a 2 maç ceza
    10. DTSO’da işletme yetkililerine mesleki..
    11. Bursa'da cinayet sanığına 18 yıl hapis..
    12. AB'den yalan haberle mücadele çağrısı
    13. 3600 ek gösterge için son dakika yeni..
    14. Kar ve tipi ulaşımı aksattı
    15. Baraja düşen araçta ölen iki kardeşin..
    16. Aileler dikkat! Bu oyun intihara sebep..
    17. Babasının bıçak darbesiyle ölen liseli..
    18. Bu acıya yürek dayanmaz...
    19. Demirkol,AKSA Doğalgaz..
    20. Spor Bilimleri Fakültesi’nden üç..
    21. Dışişleri Bakanlığından Mali’ye..
    22. Kahta’da 28 Şubat Darbesine kınama
    23. "Tekrar rekabetin içinde yer alacağız"
    24. BAKKA Siber güvenlik uzmanı eğitiyor
    25. Mesut Üner, “Çatalca’da her kesimi..
    26. AK Parti’de meclis adayları ile..
    27. BM, Suriye raporunu açıkladı:..
    28. "Postmodern darbe"nin 22. yılı
    29. Şahin eşi ile birlikte hastaları..
    30. Türk iş adamının dolandırılması..
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar