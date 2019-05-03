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İstihdam seferberliği devam ediyor

Zonguldak’ta İŞKUR İl Müdürlüğünce, 2019 istihdam seferberliği kapsamında ziyaretler sürüyor.

03 Mayıs 2019 Cuma 11:36
İstihdam seferberliği devam ediyor

Zonguldak’ta İŞKUR İl Müdürlüğünce, 2019 istihdam seferberliği kapsamında ziyaretler sürüyor.


Zonguldak-İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu,İş ve Meslek Danışmanı Elif Akalın’la birlikte2019İstihdamSeferberliğikapsamında; İstihdamın korunması, artırılması ve nitelikli istihdamın desteklenmesi amacıyla uygulananteşvik ve destekleriduyurmak üzereDevrek adresindefaaliyet gösteren Ekol Pastaneleri ve Cilas Kauçuk isimli işyerlerini ziyaret ettiler.


Ziyaretlerde çoğunluğu kadın katılımcılar olan işbaşı eğitim programı çalışmaları izlendi. Ayrıca, işyerlerinde işveren /işveren temsilcilerine Üç Aylık Ücret Desteği, İlave İstihdam Teşviki, Asgari Ücret Desteği, Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki, 5 Puanlık İndirim Teşviki, İlave 6 Puanlık İndirim Teşviki, Kısa Çalışma Ödeneği, İşbaşı Eğitim Programları, Geleceğin Mesleklerinde İşbaşı Eğitim Programı, MEGİP, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi Çocuk Bakım Desteği, İşe İlk Adım Projesi, konularında bilgilendirme yaptılar.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 11:36
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