İstihdam seferberliği 2019 programı GTO’da anlatıldı

TOBB Koordinatörlüğünde yürütülen 2019 İstihdam Seferberliğinin detayları, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ev sahipliğinde,Gaziantep SGK İl Müdürlüğü, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası, Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası işbirliğinde düzenlendi.

Bir işletmenin ticari faaliyetlerini yürütürken en büyük maliyet kalemlerinden birinin iş gücü maliyeti olduğuna dikkat çeken GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, istihdam seferberliğinin bu maliyet yükünü hafifletecek teşvikleri içerdiğini söyledi.

Bilgilendirme toplantısının açılışı konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Bir yatırımcı, devlet tarafından desteklendiğini bilirse kendini güvende hisseder. Biliyoruz ki ekonominin en büyük düşmanı belirsizliktir, istikrarsızlıktır. O nedenle, eğer yatırımcı finansman ve istihdam yönünden desteklenirse geleceğe dair belirsizlik kaygısından kurtulacak ve daha emin adımlarla yatırıma yönelecektir. Bir işletmenin ticari faaliyetlerini yürütürken en büyük maliyet kalemlerinden biri de iş gücü maliyetidir. İstihdam Seferberliği 2019 programı bu maliyet yükünü hafifletecek teşvikleri içeriyor. TOBB koordinasyonunda devam eden bu programına iş dünyası olarak var gücümüzle destek veriyoruz” dedi.

SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali İhsan Kaya, Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Özbay’ın da birer konuşma yaparak işverenleri programdan faydalanmaya davet ettikleri toplantıda, SGK İl Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman’ın programın uygulama esaslarına ilişkin yaptığı sunum yaparak katılımcıların sorularını yanıtladı.

Yoğun ilgi gösterilen toplantıya, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, GTO Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Tatar, Yılmaz Duman, Ahmet Özgözükara ve Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı İbrahim Sarıca da katıldı.