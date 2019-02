İstihbaratçıların yeni silahı olacak

Samsun’da üretilen ve Türkiye’nin iğne ateşlemeli polimer gövdeli en küçük tabancası olma özelliğini taşıyan “TP9 Sub Elite” modelinde hedef kitle gizli görevliler.

Yurt içi ve yurt dışında birçok silahı kullanılan Samsun Yurt Savunma Sanayi Canik Silah Fabrikasının yeni tabanca modeli, özellikleriyle kendisine hayran bırakıyor. Küçük boyuna rağmen, büyük silahlarla aynı etkiye sahip olan TP9 Sub Elite modeli bu ay sonunda Türkiye’de de satışa sunulacak.

Samsun Yurt Savunma Sanayi Canik Silah Fabrikası Genel Müdürü Cahit Utku Aral, yeni silahları hakkında açıklamalarda bulundu.

“TP9 Sub Elite Türkiye’nin iğne ateşlemeli polimer gövdeli en küçük tabancası”

Türkiye’nin en küçük ve en etkili silahını ürettiklerini ifade eden Genel Müdür Cahit Utku Aral, “Türkiye’nin iğne ateşlemeli polimer gövdeli en küçük tabanca olan TP9 Sub Elite modelini üretiyoruz. Türkiye’de piyasaya yeni girecek. Bu ay sonunda Türkiye’de satışa sunulacak. Amerika ve Avrupa’da ise satışa başlamıştık. TP9 Sub Elite silah sistemi, Türkiye’deki en ufak olmak özelliğine sahip. Tamamen bir görev ve ana silah diye adlandırıyoruz. Gizli taşımaya uygun, bir büyük silahtan istenen her şeyi bire bir veren ama aynı zamanda da gizleyebileceğiniz bir silah. Koruma görevlerinde ve istihbarat teşkilatının görevlerinde kullanacağı ana silah olarak değerlendiriyoruz. Onların başka bir silah sistemine de ihtiyacının olmadığını düşünüyoruz” dedi.

“Silah Türkiye’de de karşılığını bulacaktır”

Silahın teknik özelliklerinden de bahseden Aral, şunları söyledi:

“TP9 Sub Elite’nin susturucu takılabilir özelliği, red dot(kırmızı nokta) özelliği, trityum arpacık gez bağlama özellikleri mevcut. Çok donanımlı bir silah. 9 mm mermi çapı ve 12 mermi kapasitesine sahip bir silah. Silah, hem gizli taşımaya hem de poligon atışlarına uygun. Silahın gez ve arpacığından bakarken red dot’u da görebiliyoruz. Bu ebattaki silahlar arasında bu özelliğe sahip olan nadir silahlardan bir tanesi. Silah ayrıca hem sağ hem de sol el ile kullanıma uygun olarak tasarlandı. Silahın üzerindeki her şeyi çift taraflı yaptık. Silah, yüzde 70 parça değişim özelliğine sahip. Bu da çok önemli bir lojistik avantaj sağlıyor. TP9 Sub Elite’nin Türkiye’de de güzel bir karşılık bulacağını düşünüyoruz.”

TP9 Sub Elite’nin fiziksel özellikleri

Tabanca 9 mm ve 12 mermi kapasitesine sahip. Tabancanın toplam ağırlığı 695 gram, yüksekliği 116 mm, uzunluğu 170.5 mm, genişliği 37 mm ve namlu uzunluğu da 91.5 mm.