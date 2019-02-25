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"İstihbaratçı albayım" diyerek dolandırıcılık yaptığı iddiası

Amasya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında cezaevinde yatan zanlıların yakınlarını kendisini istihbaratçı albay olarak tanıtarak dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:38
"İstihbaratçı albayım" diyerek dolandırıcılık yaptığı iddiası

AMASYA (AA) - Amasya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında cezaevinde yatan zanlıların yakınlarını kendisini istihbaratçı albay olarak tanıtarak dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, P.A, sekreter olarak işe aldığı H.E. ile kentteki bir otelde tartıştı. Görevlilerin haber vermesi üzerine otele gelen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, P.A'nın üzerinde yaptığı aramada, polis kokardı, telsiz, tabanca, bir derneğe ait kimlik, kameralı gözlük ve mermi ele geçirdi.

H.E. emniyetteki ifadesinde, P.A'nın kendisini istihbaratçı albay olarak tanıtıp FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında cezaevinde yatan 3 kişinin yakınlarından "zanlıları cezaevinden çıkarmayı vadederek" 550 bin lira aldığını, bir kişiden ise kendisini işe yerleştireceğini söyleyerek 20 bin lira aldığını iddia etti.

Cezaevinde yatan kişilerin yakınlarıyla irtibata geçen polis ekipleri, P.A'nın kendisini istihbaratçı albay olarak tanıtarak kendilerinden para aldığını doğruladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli P.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:38
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