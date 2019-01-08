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İstihbarat Şube Müdür Vekili binbaşıya FETÖ'den gözaltı

Adana Jandarma Bölge Komutanlığında İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yapan binbaşı, ankesörlü telefon ve sabit hatlardan örgütün "mahrem imamları" ile görüştüğü iddiasıyla gözaltına alındı

08 Ocak 2019 Salı 11:34
İstihbarat Şube Müdür Vekili binbaşıya FETÖ'den gözaltı

ADANA (AA) - Adana Jandarma Bölge Komutanlığında İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yapan binbaşı, ankesörlü telefon ve sabit hatlardan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile görüştüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Jandarma Bölge Komutanlığında İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yapan şüpheli binbaşı H.İ.K. hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.İ.K'yi gözaltına aldı.

"Gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında değerlendirilerek, şüphelinin ev ve görev yaptığı yerde arama yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, hakkında örgütle bağlantısı bulunduğu şeklinde ifade ve beyan bulunduğu iddia edilen şüphelinin, Gaziantep Jandarma Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, örgütün sözde "mahrem imamları" ile ankesörlü telefon ve büfelerde bulunan sabit hatlardan görüştüğü öne sürüldü.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:34
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