İstihabarattan kritik PKK uyarısı! Köşeye sıkışan terör örgütü “son çılgınlıklarını” yapabilir!

Serkan Çelik yeniakit.com.tr



Yeniakit.com.tr’ye konuşan Emniyet İstihbarat Eski Daire Başkanı Bülent Orakoğlu “SİHA’lar bunları perişan etti, 2019 bunların çöküş yılı oldu, 2020’de Allah’ın izniyle bitme noktasına gelecekler. Kafalarını çıkartamıyorlar SİHA baskısından. İstanbul ve Ankara seçimlerinin üzerinden başlayan tartışmayı farklı boyutlara taşıyarak, sıkıştıkları yerden kurtulmak ve ülkeyi erken seçime sürüklemek isteyeceklerdir.” dedi.

PKK’nın yeni yöntemi istihbarat raporlarına yansıdı

Hakkari sınır bölgesindeki üs bölgesinde ve Suriye Azez’de PKK’lı teröristlerin saldırıları sonucu 4 TSK mensubunun şehit edilmesinin hüznü devam ederken, yeniakit.com.tr.‘nin “içeriklerine” ulaştığı resmi istihbarat raporlarındaki bilgi ve uyarılar, iyice köşeye sıkışan örgütün “terör eylemselliğini daha da arttırabileceği”ni gösteriyor. PKK terör örgütünün sözde üst düzey yönetiminin, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kanlı saldırılar düzenleyerek seçim güvenliğini tehdit etmek maksadıyla kaos planları hazırladığının hatırladıldığı raporda, “Bu konudaki uyarıcı istihbarat raporları”na atıfta bulunuluyor. Bu istihbarat raporlarının katkısıyla, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK üyesi 2 teröristi takibe aldığının ve Mersin'den yolcu otobüsüyle kente sızan teröristlerin 13 ve 14 Mart 2019’da, İstanbul Kartal ve Pendik'te 2 ayrı adrese düzenlenen baskınla yakalandığının hatırlatıldığı raporlardan birinde “özetle” şu bilgiler yer alıyor:

31 Mart’tan sonra erken seçim planı

“PKK terör örgütünün sözde üst yönetimindeki 31 Mart stratejisi netti. Hükümetin devrilmesi için net bir şekilde ittifak modellerinden birine destek verdiler. TSK’nın etkili operasyonları sonucunda iyice bunalan örgüt, bunu bir çıkış yolu olarak gördü. Bu aşamadan sonra erken seçimi zorlamak için her türlü provokasyon ve saldırı girişiminde bulunma strateiisini izleyebilecekleri değerlendirilmiştir.”

Seçim sonrasında kaos stratejisi

PKK’nın Mehmetçik’e yönelik saldırılarındaki artışa vurgu yapılan raporda, terör örgütünün 2023’e kadar seçim yapmayacak “istikrarlı”Türkiye’yi vurmak için, gerek Mehmetçik’e, gerekse sivil halka yönelik saldırılara ağırlık verme ve “marjinal kesimler öncülüğünde” sokak çağrılarında bulunma stratejilerini hayata geçirmek isteyeceği belirtilerek, bu konuda her zamankinden de çok dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapılıyor.”

Orakoğlu: “Kafalarını çıkartamıyorlar”



Emniyet İstihbarat Eski Daire Başkanı Bülent Orakoğlu da “uyarılarını” şu ifadelerle dile getirdi: “SİHA’lar bunları perişan etti, 2019 bunların çöküş yılı oldu, 2020’de Allah’ın izniyle bitme noktasına gelecekler. Son aşamaya yaklaştık, herkes çok daha dikkatli olmalı. Sınır dışındaki ve içindeki PKK’lılar kafalarını çıkartamıyorlar, SİHA baskısından. İstanbul ve Ankara seçimlerinin üzerinden başlayan tartışmayı farklı boyutlara taşıyarak, sıkıştıkları yerden kurtulmak ve ülkeyi erken seçime sürüklemek isteyeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın uyarılarına kulak vermek gerekir. FETÖ ile PKK’yı ayrı çerçevede düşünmemek, İstanbul’da ortaya konulan “organize seçim usulsüzlüğü” tezgahının nasıl kurulduğuna bir bakmak gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın kararlılığına destek vermek gerekir” dedi.