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Brexit istifalarının ardından May'den ilk açıklama!

Brexit anlaşmasının ardından peş peşe gelen istifalarla sarsılan İngiltere'nin Başbakanı Theresa May'den ilk açıklama geldi.

15 Kasım 2018 Perşembe 14:19
Brexit istifalarının ardından May'den ilk açıklama!

Brexit süreci sebebiyle yaşanan istifa depreminin ardından Başbakan Theresa May'den ilk açıklama geldi.

Theresa May, "Avrupa Birliği'nde kalma seçeneğini değerlendirmeyeceğiz" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin AB'den çıkışını (Brexit) öngören plana Kabine üyelerinin destek verdiğini açıklamıştı.

Anlaşmanın ardından peş peşe istifalar

İngiltere'de Brexit Bakanı Dominic Raab ve Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşmasını gerekçe göstererek istifa etti.

Raab şu sözleri söyledi: "Kuzey İrlanda için önerilen düzenleyici rejimin İngiltere'nin toprak bütünlüğü için gerçek bir tehdit teşkil ettiğine inanıyorum"

Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara da sabah saatlerinde aynı gerekçe ile istifa etti. Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara şu sözleri söyledi: "Bu anlaşma içinde hangi kelimeler kullanılırsa kullanılsın, İngiltere'yi AB zincirlerinden kurtulmuş, bağımsız ve egemen bir ülke yapmıyor"

İş ve Emeklilik Bakanı Esther McVey de istifa ettiğini duyurdu.

Brexit Bakan Yardımcısı Suella Braverman da istifa ettiğini açıkladı.

İngiliz kabinesinde gün içinde başka istifaların yaşanması bekleniyor. Temmuz ayında Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, geçen cuma günü de Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Jo Jonson, Brexit gerekçesiyle istifa etmişti.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 14:19
  1. Theresa May
  2. İngiltere
  3. Brexit

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