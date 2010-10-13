'İstifaların anlamı yok'

Kurul üyelerinin bir bölümünün yakında emekli olacaklarını, yedek üyelerin ise zaten yeni kurulda yer alamayacaklarını belirten Demir, “Hiçbir fedakarlık sözkonusu olmadığı gibi istifaların da anlamı yoktur” dedi. HSYK üyeliği için adaylık başvurusu yapan Eyüp Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, HSYK üyelerinin toplu istifasının anlamsız olduğunu söyledi.. Kurul üyelerinin bir bölümünün yakında emekli olacaklarını yedek üyelerin ise zaten yeni kurulda yer alamayacaklarını belirten Demir, “Hiçbir fedakarlık sözkonusu olmadığı gibi istifaların da anlamı yoktur” dedi. HSYK’ya Adli Yargı Kontenjanı’ndan aday olan Eyüp Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir HSYK’nın yapısı ile son istifalar konusunda Yeni Akit’in sorularını cevaplandırdı: - HSYK’nın eski yapısı nasıl bir yapıydı? - Çok antidemokratik bir yapıydı. Kurulda ilk derece mahkemeleri temsil edilmiyordu. Tam 11 bin kişiyi temsil eden kimse yoktu. Kurulda ilk derece mahkemelerinin temsil edilmemesi gettolaşmaya sebep oldu. Adeta kendi cemaatlerini kurmuşlardı. - Yeni yapıda bu cemaatleşme kırılıyor mu? - Tabii ki. İlk derece mahkemelerinin yani yapıyla birlikte bu 11 bin kişi kendi arkadaşları arasından 7 asil 4 üyeyi seçmek suretiyle büyük bir ağırlığı elde edecekler. Hatta idari yargıyı da sayarsak 10 asil 6 da yedek üye olmak üzere kurulun yüzde 50’sini ilk derece mahkemelerden seçilmiş üyeler oluşturacak. Bu da daha demokratik daha katılımcı bir yapı ortaya koyacak.



“EMPATİ YAPAMIYORLARDI”



- 11 bin kişinin temsil edilmemesi ne gibi sıkıntılara sebep oluyordu? - Kurul üyeleri ilk derece mahkemeleri ile aynı şartlarda olmadıkları ve benzer sıkıntıları yaşamadıkları için sorunlarımızın derinliğine varamıyorlardı. Empati yapamıyorlardı. Şimdi ise kürsüden birebir sorunları yaşayan arkadaşlarımız kurulda yer alacak. “HSYK son dönemde belli bir ideolojinin sözcülüğüne soyundu” değerlendirmeleri yapılıyor. - Bu bakış açısı yargıya güveni sarsar mı? - HSYK aslında bir yargı kurumu değil, idari bir kuruldur. Fakat kurulun kendisine biçtiği görev ve bir kısım üyelerin sürekli kamuoyu önünde olması sebebiyle haksız da olmayan algılara sebep oldular. Sanki bütün yargı hükümetle kavgalıymış gibi bir algı oluşturuldu. Yeni oluşacak HSYK’da bu temeli olmayan algılar da kırılacaktır. Çünkü daha katılımcı ve demokratik bir kurul olacaktır. Kurulun katılımcı bir yapıda olması daha demokratik olmasını da beraberinde getirecek, farklı görüşlerin temsil edilmesinin önünü açacaktır. Katılımcı ve demokratik bir kurul; bir ideolojinin de sözcülüğünü yapmayacaktır.



“YENİ YAPI OLUMLU”



- Yargı mensuplarının görüşlerini açıkça belli etmesi normal mi? - Normal değil tabii ki. Hakim ve savcılar olarak biz düşüncelerimizi, ideolojimizi ve inançlarımızı cübbelerimizin altına saklarız. Doğrusu da budur. - Genel olarak HSYK’nın yeni yapısını nasıl buluyorsunuz? -Olumlu buluyorum. İdeali olmasa da öncekinden kat kat iyi bir yapı olarak değerlendiriyorum. Yeni kurulla siyasetin kurul üzerindeki etkisi azalıyor. Bakanlığın birçok yetkisi kurula devrediliyor. HSYK’da meslekten çıkarılma kararlarının yargı denetimine açılması sözkonusu. HSYK bir kurul ve idari görev yürütmekte. Bütün demokratik ülkelerde işlemleri yargı denetimine açıktır. - HSYK’da yaşanan son istifaları nasıl değerlendiriyorsunuz? - İstifa edenlerin ikisi zaten görev sürelerini dolduruyorlardı. Diğerleri ise yedek üyeler. Yedek üyelerin HSYK üyeliği zaten son buluyor. Kamuoyuna yansıtıldığı gibi bir fedakarlık yapmaları sözkonusu değil. İstifa etmelerinin bazı kesimlerin yüklediği anlam aksine hiçbir anlamı da yok. Mesela geçen sene istifa etselerdi anlamlı olurdu.