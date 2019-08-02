0553 313 94 23

İstifalar sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İSKİ'deki toplu istifaların ardından CHP'li ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu, "İSKİ yoluna devam edecek" dedi.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:57
İstifalar sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'deki istifalarla ilgili olarak "Biz bugün ve pazartesi ekibimizle beraber yolumuza yürüyeceğiz. İSKİ, idare anlamında hiçbir sıkıntısı, hiçbir zafiyeti olmaksızın yoluna devam edecek" dedi.

"Ekibimizle beraber yolumuza yürüyeceğiz"

İSKİ yönetiminin istifaları hatırlatılan İmamoğlu ise atamaların önümüzdeki günlerde yapılacağını belirterek, şunları söyledi:

"İSKİ yöneticilerinin takdiridir ama hemkurum içinde çalışmak istediklerimiz var hem kurum dışından sürece katmak istediğimiz ekibimiz var. Kurum içi hafızayı yok sayarak yol yürümeyeceğimizi söylemiştik. Dolayısıyla biz bugün ve pazartesi ekibimizle beraber yolumuza yürüyeceğiz. İSKİ, idare anlamda hiçbir sıkıntısı hiçbir zafiyeti olmaksızın yoluna devam edecek. Bunlar doğaldır zaten biz söylemiştik. Bizimle uyumlu çalışma konusunda tereddütü olan arkadaşlarınvarsa siyasi arkadaşların iştiraklerden istifa etmelerinin doğru olduğunu söylemiştik. Bugüne kadar doğru yapılan hizmetlerin bu şehre emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra yol yürüyeceklerimiz de vardır. Yeni getireceğimiz arkadaşlarımız da vardır. Umuyorum İSKİ'nin bundan sonraki dönemi geçmişteki döneminden çok daha başarılı olması yönünde çok yoğun çalışmamız olacak."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:57
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. İSKİ

YORUM YAZ

  • Talat CanTalat Can20 dk önce
    Biz sizin cemâziye'l-evvel'inizi biliyoruz. İktidardayken bu millete nasıl zulmettiğinizi bilmeyen kalmadı. Hep aynı vaatlerle geliyorsunuz; ama sonuç hep hüsrân oluyor. Yine öyle olacağı neredeyse kesin!
  • fetösavarfetösavar33 dk önce
    aman ekibine tikkat et...alkol malkol aman deyin...
  • NurNur41 dk önce
    Sizin ekiple devam edemeyecek beceremiyorsunuzistanbulu iyi günler beklemiyor üzgünüz size oy verenlerin namına değil

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İnek kafasını piknik masasına sıkıştırdı!
  1. İnek kafasını piknik masasına..
  2. Türk Dünyası Belgesel Film..
  3. Endonezya'da 6,8 şiddetinde korkutan..
  4. Korkuteli’de bıçaklar kurbanlıklar..
  5. DADDRALLİ’ciler Cıngırt Kalesi’ne çıktı
  6. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
  7. Karaköprü’de ikram çeşmesinden..
  8. Otobanda devrilen yatak yüklü kamyonet..
  9. Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın
  10. Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
  11. Türkiye’nin üzüm ambarında üzümler..
  12. Cumhurbaşkanı Erdoğan:2023’e çok..
  13. "Güneş ışığı deri kanserine neden..
  14. 41 Burda AVM’de tiyatro günleri..
  15. Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin..
  16. Büyükşehir Belediyesi Kurban..
  17. Balıkesir’deki otobüs faciası
  18. Yaralı leyleğe vatandaşlar sahip çıktı
  19. Yenişehir’in startejik planı tanıtıldı
  20. TCMB döviz kurları
  21. TİKA gönüllüleri Kuzey Makedonya'da..
  22. Şarlatan hakkında suç duyurusunda..
  23. Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4..
  24. Açıköğretim öğrencilerine Avrupa..
  25. İstanbulspor, Okan Saraçoğlu'nu..
  26. Başkan Erdoğan onayladı! 2022-2024..
  27. Endonezya'da meydana gelen 6,8..
  28. CHP'den Eren Erdem açıklaması
  29. Balıkesir’de otobüs yangını: 5 ölü
  30. Kırıkkale'deki bekçi cinayeti
Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

Günün Karikatürü

02 Ağustos 2019
O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin