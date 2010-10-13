İstifacılar YARSAV’lı çıktı

Görev süreleri dolan, 3’ü yedek toplam 7 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesinin, Adalet Bakanlığı'nın kurulu çalıştırmadığını iddia ederek önceki gün gerçekleştirdikleri basın toplantısıyla canlı yayında istifa etmesinin altından Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) çıktı. İstifa eden üyeler, YARSAV üyesi ya da sempatizanı; istifacı 7 HSYK üyesinden 6’sı YARSAV üyesi hakimlerden. HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, Orhan Cem Erbük, Fatma Anıl Genç, Hatice Keyman ve Ayşe Doğan YARSAV üyesi hâkimler olarak görev yapıyorlar. İstifa eden diğer bir HSYK’lı Suna Türkoğlu da YARSAV’ın bütün toplantılarında hazır bulunuyor. Görev süresi 4 gün sonra sona erecek olan Musa Tekin de YARSAV’a üye HSYK üyelerinden... İstifa şovunda yer almayan fakat istifa edenlere destek veren HSYK üyelerinden Ali Suat Ertosun ve istifa eden hakim Suna Türkoğlu YARSAV’a üye değiller ama YARSAV’ın her toplantısına katılıyorlar. Suna Türkoğlu, aynı zamanda CHP Rize eski Milletvekili Osman Yılmaz Karaosmanoğlu’nun kızı.



3 ASİL, 5 YEDEK ÜYENİN TAMAMI YARSAV’A DA ÜYE!



HSYK, Adalet Bakanı ile kurulun doğal üyesi Adalet Bakanlığı Müsteşarı’nın yanı sıra, 3’ü Yargıtay, 2’si Danıştay’dan seçilen toplam 7 asil üyeden oluşuyor. Kurulun 5 de yedek üyesi bulunuyor. HSYK’nın, 3 asil üyesinin yanı sıra, 5 yedek üyesinin tamamı YARSAV’a üye! HSYK Başkanvekili Kadir Özbek ile HSYK üyeleri Musa Tekin ve Orhan Cem Erbük, hiçbir hukuki dayanağı olmayan YARSAV’a üye. HSYK’nın yedek üyeleri olan Coşkun Öztürk, F. Anıl Genç, Ayşe Albayrak Doğan, Feyzi Altınok ve H. Ceyda Kerman da YARSAV’da üye olarak görev yapıyor. HSYK üyelerinden Ali Suat Ertosun ve Suna Türkoğlu, YARSAV’a üye değiller ama YARSAV’ın her toplantısına katılıyorlar. Suna Türkoğlu, aynı zamanda CHP Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaosmanoğlu’nun kızı.



YARSAV’IN SKANDAL İCRAATLARI! YARSAV,



Ergenekon Terör Örgütü soruşturmasını eleştirirken sanıklara da açıkça destek veriyor. Basın toplantılarını, davaların temyiz incelemesinin yapıldığı, masrafları vatandaştan çıkan, kamuya ait Yargıtay ek binasında yapıyor. Meclis’in, üniversitelerdeki başörtüsü yasağını 103’e karşı 411 ‘evet’ oyuyla kaldırmasına tepki için Ankara’da düzenlenen ‘lâiklik’ yürüyüşüne dönemin YARSAV Başkanı Ö. Faruk Eminağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri katılmıştı.