İstifa sonrası Serj Sarkisyan'ın yerine geçen isim...

Bakanlar kurulunun internet sitesinden yapılan açıklamada “Resmi prosedüre göre başbakan görevlerini yerine getiremezse, başbakan birinci yardımcısı, başbakanın yerini alır.” İfadesi kullanıldı.

Ermenistan'ın Başbakanı Serj Sarkisyan'ın istifasının ardından Başbakan birinci Yardımcısı Karapetyan geçici Başbakanlık görevine başladı.