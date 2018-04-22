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CHP'deki istifa haberini Engin Altay açıkladı

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katıldığına dair açıklamayı CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yaptı.

22 Nisan 2018 Pazar 14:06
CHP'deki istifa haberini Engin Altay açıkladı

CHP’li milletvekilleri ile birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP’li 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti’ye geçtiğinin açıkladı. 24 Haziran’da yapılacak seçimlere katılabilecek partilerin standartlarının mevzuatla, kanunlarla belli olduğunun altını çizen Altay, “Ama geldiğimiz noktada biz artık demokrasimizin daha fazla tahrip edilmesini doğru bulmuyoruz. Buna direneceğiz. Biz artık toplumun daha fazla kutuplaşmasına imkan ve fırsat vermeyeceğiz. Biz yok edilen adaleti yeniden inşa edeceğiz. YSK’nın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından hangi siyasi partilerin seçimlere katılabileceği ile ilgili istediği görüş İYİ Parti bakımından müspet ve lehte görüş olmasına rağmen yapılan toplantıda İYİ Parti’nin seçimlere katılma ehliyetine sahip olduğuna dair bir kararın alınamamış olması hukuki değil, siyasi bir tasarruftur. Doludizgin seçimlere giderken seçimleri yönetecek organın siyasi tasarruflarda bulunması kabul edilemez. Biz CHP olarak demokrasi ayıbına karşı demokrasi arayışımızı sürdüreceğiz. Siyasallaşan yargıya karşı da demokrasi içinde, demokratik norm ve kurallar içinde mücadele edeceğiz. YSK’nın bir demokrasi ayıbına zorlanması, YSK’nın bir demokrasi ayıbına imza atması ve atamamasına fırsat ve imkan tanımak istiyoruz. YSK’nın değerli üyelerinin de OHAL ve iktidar baskısına maruz kalmamasını istiyor. Türkiye’de bir rahatlamaya ve her kesin ‘evet, şimdi oldu, hak eden herkes seçime girebiliyor’ görüş ve algısının toplumda oluşmasını istiyoruz. Bu sebeple demokrasinin kazanması için, yargının siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için, siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla CHP’ye mensup 15 milletvekili partimizden bugün istifa ettiler ve İYİ Parti’ye katıldılar” diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 14:06
  1. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
  2. İYİ Parti
  3. TBMM

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