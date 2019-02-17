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İstifa eden İYİ Partililer törenle MHP'ye geçti

Adana'da İYİ Parti'den istifa eden grup MHP Çukurova Belediye Başkan adayı Yusuf Baş'ın seçim bürosunda düzenlenen törenle MHP'ye geçti.

17 Şubat 2019 Pazar 16:55
İstifa eden İYİ Partililer törenle MHP'ye geçti

Adana'da İYİ Parti'den istifa eden, aralarında il yönetim kurulu üyesi ile delegelerin de bulunduğu grup düzenlenen törenle MHP'ye geçti.

İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Veysel Ulaş, MHP Çukurova Belediye Başkan adayı Yusuf Baş'ın seçim bürosunda düzenlenen törende grup adına yaptığı konuşmada, kendilerinin vatan ve millet sevdasıyla yaşamış, siyasi gayret ve çalışmalarında bu sevdayı merkeze almış kişiler olduklarını söyledi.

"Benimle birlikte 74 parti üyesi istifa etti"

Vatanını, milletini, bayrağını seven biri olduğunu ve daha önce de yabancı olmadığı yuvasına döndüğü için mutluluk duyduğunu belirten Ulaş, kendisiyle 8 il ve ilçe delegesi ile 75 parti üyesinin istifa ettiğini dile getirdi.

Ulaş, şöyle devam etti:

"Bahçeli'nin çağrısı etkili oldu"

"Vatan, millet sevdasıyla yola çıktığını iddia eden İYİ Parti'nin Adana'da kuruluşunda, yayılmasında, il, ilçe yöneticisi, delege ve üye olarak görev aldık. Vatan, millet sevdasıyla yola çıktığını ilan edip makas değiştirerek vatana, millete kastedip PKK'nın iz düşümü HDP ve CHP yönetimiyle yürüyüp yoldaşlık yapan İYİ Parti'de kalmamız, bulunmamız züldür."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının da yuvalarına dönüşlerinde etkili olduğunu belirten Ulaş, ilerleyen günlerde başka istifa edenlerin de olacağını savundu.

MHP Çukurova Belediye Başkan adayı Yusuf Baş da daha önce yol arkadaşlığı yaptıkları dava arkadaşlarının yuvaya dönmesinin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:55
  1. Adana
  2. İYİ Parti
  3. MHP
  4. Veysel Ulaş
  5. MHP Çukurova Belediye Başkan adayı Yusuf Baş
  6. İYİ Parti İl Yönetim Kurulu
  7. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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  • Recep KORKUSUZRecep KORKUSUZ22 dk önce
    TEBRİK EDERİZ ......TEVBE ETSİNLER....ABDEST ALSINLAR MHP YE ABDESTLİ YÖNELSİNLER......

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