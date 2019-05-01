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AK Partili Ayhan Yılmaz Pursaklar Belediye Başkanlığından istifa etti! İşte yerine gelecek o isim...

Ankara ve Türkiye Pursaklar’ın Ak Partili Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz’ın istifa haberiyle çalkalanıyor. Ayhan Yılmaz’ın istifa kararından vazgeçmemesi halinde, yerine Meclis Birinci Başkan Vekili Meral Bozoğlu’nun geleceği belirtiliyor.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:47
AK Partili Ayhan Yılmaz Pursaklar Belediye Başkanlığından istifa etti! İşte yerine gelecek o isim...

 Serkan Çelik yeniakit.com.tr 

Ayhan Yılmaz, bir yakın arkadaşına “İstifamı Kaymakamlığa verdim!” dedi cep telefonunu kapattı. Ayhan Yılmaz’a ulaşılmaya çalışıldığı ama ulaşılamadığı belirtiliyor.

Sıkıntıdaydı

Ayhan Yılmaz’la en son görüşen yakın arkadaşı, “Kendisi biraz sıkıntıdaydı ruhen. Ben insanların taleplerine cevap veremiyorum’ diyordu. Samimi bir insandır, yürekli bir insandır, duygusal bir insandır, vazgeçeceğini zannediyorum bu fevri karardan” diye konuştu.

Yerine kim gelecek

Mevzuata göre, Ayhan Yılmaz’ın yerine Pursaklar Belediyesi Meclis Birinci Başkan Vekili Meral Bozoğlu’nun gelmesi gerekiyor.

İstifa kararından vazgeçirmek üzere, bir grup yakın arkadaşının “köyüne” doğru hareket ettiği belirtiliyor.

Ayhan Yılmaz, kimdir?

İstifa kararıyla gündeme gelen Ayhan Yılmaz, Ankaralıların çok yakından tanıdığı bir isim.

Aslen Ankara çubuklu olan Ayhan Yılmaz, 1963 yılında Ankara Altındağ'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1979 yılında lisans eğitimi için Mısır'a gitti. El-Ezher Üniversitesi'nde İslam Hukuku alanında öğrenim gördü. Ardından Medine İslam Üniversitesi'ne geçiş yaptı ancak zorunlu sebeplerden dolayı eğitimini tamamlayamadan dönüş yaptı.

Lise yıllarında Milli Türk Talebe Birliği'nde görev alan Ayhan Yılmaz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler aldı. Siyasi hayatına Refah Partisi'nde başlayan Yılmaz sırasıyla, Refah Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi, Fazilet Partisi İl Başkan Yardımcısı, Ankara Büyükşehir Belediyesi FP Grup Başkan Vekili, 3 dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkan Vekili, 2 dönem Ak Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı, 5 seçimde Ankara İl SKM başkanı olarak görev aldı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Ayhan Yılmaz iyi derece Arapça bilmektedir ve ticaret ile uğraşmaktadır.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi 25. Dönem milletvekili adayıydı.

Ayhan Yılmaz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin Ankara Pursaklar Belediyesi Başkan

 

 

 

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:47
  1. Ankara
  2. Pursaklar Belediyesi
  3. Ayhan Yılmaz

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