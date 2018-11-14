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Ali Erbaş'a istifa çağrılarına AK Parti'den cevap geldi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tarihçi Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yapılan istifa çağrılarıyla ilgili " Hasta ziyaretinin ideolojisi olmaz " dedi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:49
Ali Erbaş'a istifa çağrılarına AK Parti'den cevap geldi!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, tarihçi-yazar Kadir Mısıroğlu'na gerçekleştirdiği ziyaret sonrası muhalefet kendisini hedefe almış ve üst üste istifa çağrısında bulunmuştu.

Muhalefetin eleştiri ve istifa çağrılarını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları söyledi;

"Diyanet İşleri Başkanlığı saygın bir kurumdur. Bu tartışmalar olduğu andan itibaren ayrıntılı şekilde izledik. Diyanet İşleri Başkanımız, cumhurbaşkanımızın takdir ettiği bir yöneticidir. Biri ilim adamı olarak, bir yönetici olarak FETÖ’ye karşı PKK’ya karşı, gençlerimizin korunmasında son derece ilim adamı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmaları sebebiyle FETÖ ve PKK’nın hedefindedi.

Bu insani bir ziyaret

Bu ziyaret insani bir ziyarettir. Her insani ziyaretten siyasi sonuçlar çıkartmaya başlarsak bunun sonu gelmez. Kendisi de ifade etti. Gittiğinde resimler aile tarafından çekiliyor. Kıyafeti söz konusu ediliyor. Zaten kıyafeti bellidir. Hasta ziyaretinin ideolojisi olmaz arkadaşlar. İnsani bir ziyaretten böylesine siyasi sonuçlar çıkarılmasını doğru bulmuyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız takdir edilen bir ilim adamıdır. Bu çağrılara cevabımızın bu şekilde olduğunu belirtmek isterim.

Tabi son zamanlarda her vesileyle Atatürk ile ilgili tartışmaya dönüşmesini de doğru bulmuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk İstiklal mücadelemizin dahi başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu olarak her zaman değerlendirilecektir. Nitekim de devletin başı olarak cumhurbaşkanımızın başkanlığında 10 Kasım’da giderek kendisini bir kere daha anmıştır. Atatürk ortak değerimizdir. AK Parti’nin siyaseti açısından her zaman bunun altı çizilmiştir. Yöneticilerimiz de bu anlayışa sahiptir. Tarihsel kişileri eleştirirken saygı sınırlarını aşmaya öteden beri karşıyız. Her olayda bu tartışmayı çıkartmayı doğru bulmuyoruz. İnsani ziyaret insani ziyarettir. Bir hasta ziyaretidir. Hasta ziyaretinin ideolojisi olmaz, siyaseti olmaz. Bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini, cumhurbaşkanımız tarafından takdir gören bir yönetici olduğunu sizlerle paylaşmak isterim."

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 12:49
  1. ömer çelik
  2. istifa
  3. Ali ERBAŞ
  4. Kadir Mısıroğlu

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