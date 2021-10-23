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Korona Virüs İsteyen herkes gönüllü olabilir! Gönüllülerin TURKOVAC ile aşılanması sürüyor
Korona Virüs

İsteyen herkes gönüllü olabilir! Gönüllülerin TURKOVAC ile aşılanması sürüyor

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında Denizli'deki gönüllülerin aşılanmasına başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 12:23:00 -
İsteyen herkes gönüllü olabilir! Gönüllülerin TURKOVAC ile aşılanması sürüyor

Kayseri Erciyes Üniversitesi ile TUSEB iş birliğinde geliştirilen aşı, Denizi Devlet Hastanesinde gönüllülere uygulanıyor. Aşı uygulaması öncesinde, PCR testi yapılan gönüllülerin, tansiyonları da sağlık personelince ölçülüyor. İki doz aşı olmuş, Kovid-19 geçirmemiş 18-59 yaş aralığındaki e-nabız üzerinden randevu alan herkesin gönüllü olabileceği belirtiliyor. Gönüllülerden 47 yaşındaki polis memuru Bilal Ceylan, Denizli'de TURKOVAC aşısı olan ilk kişi oldu. Bilal Ceylan, Türkiye'nin aşı çalışmalarına katkı vermeyi istediği için gönüllü olduğunu belirterek, "İnşallah vatana millete hayırlı olur” dedi.

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