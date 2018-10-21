İstenmeyen kadın: Kati Piri

Piri, AK Parti yöneticileri ve bakanlarla da görüşmek istedi. Ancak Dışişleri Bakanlığının ‘üst düzey görüşme yapılmasını’ uygun bulmaması üzerine, randevu verilmedi. Kati Piri’nin Cumhurbaşkanının başdanışmanlarından Mehmet Uçum’la yapacağı görüşmenin de gerçekleşmediği belirtildi. Piri’nin bu durumu “Açıkçası iktidar partisi ile de bir görüşme olur diye bekliyordum. Benim için kötü bir sürpriz oldu” diye değerlendirdiği ifade edildi.



Piri’nin yaptığı tek resmî görüşme TBMM Türkiye- AB Karma Komisyonu üyeleri ile oldu. Bu görüşmede de, milletvekilleri Türkiye için hazırlanacak yeni ilerleme raporunun objektif olarak ele alınmasını talep etti. Öte yandan, Avrupa Parlamentosunun iki yıl önce aldığı Türkiye ile müzakerelerin dondurulması kararının kaldırılması için de yoğun bir trafik yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemini öngören Anayasa değişikliğini bahane ederek alınan bu kararın geri alınması, TBMM Türkiye- AB Karma Komisyonu üyeleri, Avrupalı parlamenterlerle iletişime geçti. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Genel Kurulu’nda, komisyon üyeleri bu konuda bir sunum yapacak. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un da bir grup AP milletvekilline yeni hükûmet sistemine ilişkin sunum yaptığı öğrenildi.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ