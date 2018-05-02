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İstenmeyen düşüncelerle başa çıkmak mümkün mü?

Bilim insanları, beynin "hafıza" bölümünde istenmeyen düşünceleri bastırmamızı sağlayan kilit öneme sahip bir kimyasal keşfetti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:32
İstenmeyen düşüncelerle başa çıkmak mümkün mü?

Bilim insanları, beynin "hafıza" bölümünde istenmeyen düşünceleri bastırmamızı sağlayan kilit öneme sahip bir kimyasal keşfetti. AA'nın haberine göre; sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde bir grup katılımcıya söz dizilerini nasıl ilişkilendiriliceği aktarıldı.

Çile/hamamböceği, yosun/kuzey gibi bağlantısız kelime çiftlerini ilişkilendiren katılımcılardan daha sonra kelime çiftinin ilki yeşil gösteriliyorsa eşini hatırlamaları, kırmızı ise eşini hatırlamaktan kaçınmaları istendi. Bu sırada katılımcılara, Fonskiyonel Manyetik Rezonans Görüntülemesi (fMRI) ve beyin kimyasını ölçen manyetik rezonans spektroskopisi yapıldı.

İSTENMEYEN DÜŞÜNCELERİ BEYİN NASIL BASTIRIYOR?

Katılımcıların düşüncelerini bastırmaya çalıştıklarında beyinlerinin kilit bölgelerinde neler yaşandığını görmek isteyen bilim insanları, bu yetinin, mesajların sinir hücreleri arasında geçişini sağlayan GABA kimyasalına bel bağladığını tespit etti.

Cambridge Üniversitesinde görevli Dr. Taylor Schmitz ve Prof. Michael Anderson tarafından yürütülen çalışmada, beynin hafızayla bağlantılı bölümü hipokampusta GABA yoğunluğunun, kişinin istenmeyen düşünceleri ve anıları aklına getirmeme kabiliyetinin öngörülmesini sağladığı kaydedildi. Keşfin, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve hipokampusta "hiperaktivetinin" gözlendiği şizofreni gibi rahatsızlıklar konusunda uzun süredir cevaplanamayan bazı sorulara çözüm getirebileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:32
  1. Cambridge Üniversitesi
  2. beyin
  3. hafıza
  4. istenmeyen düşünceler

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