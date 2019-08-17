Alexander Frey'in takımı belli oldu
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği Alexander Frey, 1 yıllığına Almanya 2. Lig ekibi Nürnberg’e kiralandı.17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:41
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği Frey, sonunda kendine kulüp buldu. 25 yaşındaki oyuncu, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına Almanya 2. Lig ekibi Nürnberg’e kiralandı.
İstenmeyen adam oldu
Damien Comolli’nin geçen sezonki iddialı transferlerinden biri Michael Frey’di. Ancak Zürih’ten gelen İsviçreli forvet, kısa sürede taraftar tarafından istenmeyen adam ilan edildi.
YORUM YAZ