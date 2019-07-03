0553 313 94 23

İşten çıkmak için yaptığı plan sonu oldu

Erzurum’da bir kişi, denetimli serbestlik sebebiyle kamu yararına özel bir iş yerinde ücretsiz olarak çalışmaya başladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:08
İşten çıkmak için yaptığı plan sonu oldu

Erzurum’da bir kişi, denetimli serbestlik sebebiyle kamu yararına özel bir iş yerinde ücretsiz olarak çalışmaya başladı. İş yerinde çalışmak istemeyen şahıs, arkadaşları ile bir plan yaparak kendini yaralamak istedi ancak yaptığı plan ölümüne neden oldu.


Alınan bilgilere göre, olay Erzurum’a bağlı Muratpaşa Mahallesi Naip Sokak üzerinde meydana geldi. 24 yaşındaki Z.K. bir süre önce denetimli serbestlik sebebiyle kamu yararına özel bir iş yerinde ücretsiz olarak çalışmaya başladı. İş yerinde çalışmak istemeyen Z.K. arkadaşları ile bir plan yaparak kendini yaralamak istedi.



Yaptığı plan sonu oldu


Beline yastık koyduğu sırada arkadaşı F.Y.’nin av tüfeği ile ateş etmesi sonucu Z.K. ağır yaralandı. Paniğe kapılan arkadaşları F.Y. ve F.Y.T. ağır yaralanan Z.K.’yi bina dışına sürükleyerek yaklaşık 50 metre uzak mesafeye taşıdılar. Yaralı Z.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından F.Y. ve F.Y.T. cinayet silahı ile birlikte yakalandılar.


Olayla ilgili F.Y. ve F.Y.T. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY’den yolcularına özel seyahat kiti
    1. THY’den yolcularına özel seyahat kiti
    2. Ruhani'den "7 Temmuz'dan itibaren bir..
    3. TTK ve MTA TİS’te 60 günlük grev..
    4. Ekrem İmamoğlu baş döndürüyor!..
    5. Hat 200 araçları 1 milyon kilometre..
    6. Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte..
    7. "En iyi savunma oyuncuları 4 numarayı..
    8. Antalyaspor'da 3 futbolcunun bileti..
    9. Tıbbi bitki toplama eğitimleri başladı
    10. Şule İdil Dere davasında dosya 6. kez..
    11. Çanakkale'de orman yangını
    12. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    13. Trabzonspor'dan "3 Temmuz" paylaşımı
    14. Mustafa Çoban güven tazeledi
    15. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    16. Döviz kurları
    17. Amcasını öldürüp cesedini parçalayan..
    18. Gölcük’te otomobilin çarptığı anne ve..
    19. Beşiktaş’ta flaş gelişme! Ligden..
    20. Bunu yapanlar insan olamaz! Ağzını..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz