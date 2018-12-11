THY- Euroleague
0553 313 94 23

İşten çıkarılan işçilere milletvekillerinden destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba:"(Ankara'da market çalışanlarının işten çıkarılıp tazminatlarının ödenmemesi) Bu mağduriyetlerin giderilmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Bütçe görüşmelerinden sonra bu konuyla alakalı kanun teklifi vereceğiz"

11 Aralık 2018 Salı 12:48
İşten çıkarılan işçilere milletvekillerinden destek

ANKARA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan eden ve farklı isimlerde marketlere devri yapıldıktan sonra işlerine son verilen Ankara merkezli bir marketler zinciri çalışanlarının mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Meclise kanun teklifi vereceklerini bildirdi.

Ağbaba, Tez Koop-İş Sendikası Genel Merkezinde, bazı milletvekilleri ve sendika temsilcilerinin desteğiyle, işlerine son verilen işçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Veli Ağbaba, açlık sınırında, asgari ücret karşılığında çalışan işçilerin 2 aylık maaş ve kıdem tazminatına hileli yollara başvurarak göz dikilmesinin kabul edilmez olduğunu söyledi.

Mağdur işçilerin her zaman yanında olacaklarını belirten Ağbaba, "Bu mağduriyetlerin giderilmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Bütçe görüşmelerinden sonra bu konuyla alakalı kanun teklifi vereceğiz. Kanun teklifimizde iflas durumlarında işçi alacaklarının ilk sıraya konulması yer alacak." ifadelerini kullandı.

Tez Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu da Makro Market AŞ'nin, 6 bin 500 işçinin 2 aylık maaşlarını ve kıdem tazminatlarını ödemeyerek haklarını gasbettiğini dile getirdi.

Özdemiroğlu, karşılıklı şirket kurma yoluyla hileli iflas yaparak işçilerin mağdur edildiğine dikkati çekerek, "Devlet hileli iflasın önüne geçmeli, mağdur işçilerin mağduriyetini gidermelidir. Bu uygulama sermaye terörüdür." diye konuştu.

Mağdur işçilerden Hasan Kaya ise milletvekillerinden destek telefonları aldıklarını, ayrıca sanatçı Haluk Levent'in de konser gelirlerini Samsun'daki 380 mağdur işçiye bağışladını aktardı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:48
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
  2. CHP'li vekillerden mağdur işçilere destek
  3. Makro Market A.Ş
  4. Tez Koop - İş Sendikası
  5. Tez Koop - İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Taciz" ve "dolandırıcılık" suçundan yargılanan taksiciye tahliye
    1. "Taciz" ve "dolandırıcılık" suçundan..
    2. İşçi ve işveren temsilcilerinden..
    3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    4. Ali Koç'tan Fenerbahçeli futbolculara..
    5. MHK cezalandırdı! UEFA görev verdi
    6. Aksaray merkezli FETÖ operasyonu
    7. MÜSİAD ile YediHilal geleceğin erdemli..
    8. Korkunç olay! Kafa derisi koptu, o..
    9. AK Parti Kırşehir ilçeleri belediye..
    10. "Şenol Güneş bizim için baba gibi"
    11. Galatasaray'da divan kurulu toplantısı..
    12. "Kültüre Adanmış Bir Ömür"..
    13. AK Parti Rize ilçe belediye başkan..
    14. ABD'de nükleer bombayla ilgili flaş..
    15. UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev
    16. "Türkiye ve Azerbaycan bölgenin..
    17. Menajeri ile temasa geçildi! Süper Lig..
    18. Nafaka mağdurları hükümetten somut..
    19. Denizli'de ev yangını
    20. "Yerli ürünleri satın alma bu yıl arttı"
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo