0553 313 94 23

İşten çıkarılan eski CHP İlçe Başkanı açlık grevine başladı

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesine bağlı ÇİBEL şirketinde çalışırken işten çıkarılan eski CHP İlçe Başkanı Zeynel Mertoğlu, açlık grevine başladı- Zeynel Mertoğlu: "Çalışanların işten çıkarılma gerekçeleri parti politikalarına terstir"

02 Temmuz 2019 Salı 11:48
İşten çıkarılan eski CHP İlçe Başkanı açlık grevine başladı

İZMİR (AA) - İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesine bağlı ÇİBEL şirketinde çalışırken işten çıkarılan eski CHP İlçe Başkanı Zeynel Mertoğlu, belediyenin önünde açlık grevine başladı.

Mertoğlu, belediye binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıldan bu yana belediye şirketinde çalıştığını, 13 sözleşmeli memur ve 15 şirket çalışanıyla beraber 55 gün önce işten çıkarıldığını söyledi.

CHP genel başkan yardımcıları, partisinin il başkanı ve milletvekillerine yaşadıkları sıkıntıyı anlattıklarını belirten Mertoğlu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye de tepki gösterdi.

Mertoğlu, şöyle konuştu:

"Bir sonuç alamadık. Parti yetkilileri olayın yanlış olduğunu bize dillendiriyorlar ama çözüm noktasında bence herkes körü, sağırı oynuyor. Kongre sürecinde kimse kimseyle kötü olmak istemiyor. Bu artık bizim onur ve adalet mücadelemiz. Çalışanların işten çıkarılma gerekçeleri parti politikalarına terstir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, memurların işten atılma gerekçesi olan güvenlik soruşturmalarını yanlış bulduğunu, 'Hiçbir işçi işinden çıkarılmayacak' dediği bir ortamda olanları Çiğli kamuoyunun takdirine bırakıyorum. İşten çıkarılmalar son bulmalıdır. Çıkarılan çalışanlar işlerine geri alınmalı. Taleplerimiz hayata geçene kadar açlık grevine başlıyorum."

- "İşimize gittiğimize dair parmak izimiz var"

İşten çıkarılan belediye çalışanlarından Baransel Güler de 2014 yılında eski belediye başkanı Hasan Arslan döneminde şirkette çalışmaya başladığını anlattı.

Belediye Başkanı Gümrükçü'nün ilçe başkanlığı sırasında kendisinin de gençlik kolları başkanlığı yaptığını aktaran Güler, "O zaman da başkanla koordineli bir şekilde çalışamıyorduk. 25 Nisan'da şantiyeye geldi. 26 Nisan'da ise 'işe gelmeme ve verilen görevi yerine getirmeme' maddelerine dayanarak bizi işten çıkardı. Öyle bir şey yok. bizim parmak izimiz var." ifadelerini kullandı.

Güler, eşinin de işten çıkarıldığını, 6 aylık bir bebeğinin olduğunu, ekonomik olarak çok zor günler yaşadığını sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:48
  1. Açlık Grevi
  2. CHP
  3. ÇİBEL şirketi
  4. Çiğli Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşlı kadının safra kesesinden 450 tane taş çıktı
    1. Yaşlı kadının safra kesesinden 450..
    2. Judoda Montreal Grand Prix'sine doğru
    3. Nalbantlık tarihe karışıyor
    4. Kaputa gizlenmiş silah ele geçirildi
    5. ABD’den şaşırtan itiraf: Obama onunla..
    6. Vali Doğan, Arsuz’da incelemelerde..
    7. Bayramı ülkesinde geçiren..
    8. Ayhan Sincek, geleceğin sigortacılık..
    9. Adana’da ambulansa yol vermeyen..
    10. Robotik futbol takımından Avustralya..
    11. Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri:..
    12. Husilerden Suudi Arabistan’a yeni..
    13. Gevaş’ta sebze üretimi
    14. DGS adaylarının eğitim bilgilerini..
    15. (Özel) Hamile karısını öldüren sanığa..
    16. Başkan Orhan: “Gönüller inşa ediyoruz”
    17. Başkan Yüzügüllü’den teşekkür
    18. Darıca’lı karateciler 6 madalya ile..
    19. Sanayide çarklar hızlandı
    20. Kartal’da talaş üretimi yapan atölyede..
    21. Deniz görmeyen çocukların hayali..
    22. "Arabuluculuk sayılarında Avrupa'da..
    23. Gıda fiyatlarındaki düşüş devam ediyor
    24. Madımak olaylarında ölenler anıldı
    25. İşlerine dönmek için 70 gündür eylem..
    26. Emre Belözoğlu bin 495 gün sonra..
    27. Tatilin keyfini yüzerek çıkarıyorlar
    28. İşten çıkarılan eski CHP İlçe Başkanı..
    29. Galatasaray'ın genç yıldızına Lazio..
    30. Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız