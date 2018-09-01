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İsteğe bağlı sigorta nedir? İsteğe bağlı emeklilik sigorta ödeme koşulları 2018

Herhangi bir vatandaşa dışarıdan isteğe bağlı sigorta yaptırarak SGK’dan emekli olabiliyor. Başta ev hanımları olmak üzere esnaf, çiftçi, serbest çalışan pek çok vatandaş kendisine uygun sigorta kollarından birini seçip o sigorta kollarına ilişkin primi yatırarak isteğe bağlı emekli olabilir. Peki İsteğe bağlı sigorta emeklilik şartı nedir? İsteğe bağlı emeklilik başvuruları nereye ve nasıl yapılır?

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:25
İsteğe bağlı sigorta nedir? İsteğe bağlı emeklilik sigorta ödeme koşulları 2018

Herhangi bir vatandaşa dışarıdan isteğe bağlı sigorta yaptırarak SGK’dan emekli olabiliyor. Başta ev hanımları olmak üzere esnaf, çiftçi, serbest çalışan pek çok vatandaş kendisine uygun sigorta kollarından birini seçip o sigorta kollarına ilişkin primi yatırarak isteğe bağlı emekli olabilir. Peki İsteğe bağlı sigorta emeklilik şartı nedir? İsteğe bağlı emeklilik başvuruları nereye ve nasıl yapılır?

İsteğe bağlı sigorta; bir işyerinde çalışmadan, aktif vergi kaydı, şirket ortaklığı kaydı ya da çiftçilik kaydı v.s. zorunluluğu olmadan isteğe bağlı olarak prim ödenen ve yatırılan primler ile emekli olunmayı sağlayan sigorta koludur. steğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

a) 5510 sayılı Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,

d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunanlar başvuruda bulunabiliyor.

 İsteğe bağlı olarak prim ödenebilen sigorta kolları ise şunlardır;

 – İsteğe bağlı bağkur (4b),

– İsteğe bağlı Ek 5 tarım sigortası (4a),

– Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta,

– Emekli sandığında belli bir süreyi tamamlayanlar için isteğe bağlı emekli sandığı.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA ŞARTLARI

İsteğe bağlı Bağkur (4B)

İsteğe bağlı emeklilik primi ödemenin en kolay yollarından birisi isteğe bağlı bağkurdur. İsteğe bağlı bağkur kapsamında prim ödeyebilmeniz için;

 – Herhangi bir işte çalışmıyor olmanız,

– Ziraat odası çiftçilik kaydı, vergi kaydı, şirket ortaklığı kaydı v.s. olmaması,

– Emekli olmamanız gereklidir.

İsteğe bağlı Ek 5 Tarım sigortası

Bu kapsamda ödenen primler 4A yani SSK kapsamında hizmet olarak değerlendirilir. Ek 5 tarım sigortalısı olabilmeniz için;

– Tarım ya da orman işlerinde süreksiz yani mevsimlik, gündelikçi işçi olarak çalışıyor olmanız gereklidir. Eğer tarım işleri ile uğraşmıyorsanız bu sigorta kapsamında prim ödemeyin.

– Herhangi bir işyerinde 4A SSK kapsamında çalışmıyor olmanız ve vergi kaydı, şirket ortaklığı, çiftçilik kaydı gibi kayıtlarınızın olmaması gereklidir.

Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta (4B)

Evde el işi, dantel, örgü, süs eşyası, havlu v.s. gibi ürünleri yapıp satıyorsanız isteğe bağlı sigortalı olabilirsiniz. Ev hanımı sigortası kapsamında prim ödemeniz halinde ödediğiniz primler bağkur hizmeti olarak değerlendirilir. İsteğe bağlı olarak en düşük prim ödenebilecek sigorta kolu ev hanımı isteğe bağlı sigortasıdır. Ev hanımı isteğe bağlı sigortalısı olabilmeniz için;

– Evde el işi, dantel, örgü, süs eşyası v.s. üretip satıyor olmanız,

– Aktif olarak ticari vergi kaydınızın olmaması,

– 4A SSK kapsamında bir işyerinde çalışmıyor olmanız,

– Emekli olmamanız gereklidir.

Emekli sandığı isteğe bağlı iştirakçilik (4C)

Emekli sandığı kapsamında en az 10 yıl çalıştıktan sonra görevden ayrılmanız halinde Kuruma müraacat ederek emekli sandığı kapsamında isteğe bağlı prim ödemeye devam edebilir ve bu kapsamda emekli olabilirsiniz.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 12:25
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