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İstediği ilaç yazılmayınca tıbbi sekretere şiddet uyguladı

Edirne'de, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede istediği ilaç yazılmayınca tıbbi sekretere şiddet uygulayan hükümlü yakalandı- İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan:- "Şiddetin son bulmasını istiyoruz. Şiddet ne medeniyetimiz ne de ahlaki değerlerimizle asla bağdaşmamaktadır"

09 Nisan 2019 Salı 17:56
İstediği ilaç yazılmayınca tıbbi sekretere şiddet uyguladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede istediği ilaç yazılmayınca tıbbi sekretere şiddet uygulayan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Açık Cezaevinde kalan hükümlü H.D, muayene için kontrol altında Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada muayene edilen ve psikolojik sorunları olduğu değerlendirilen H.D'nin istediği ilaçlar yazılmadı. Cezaevine dönen H.D, daha sonra tekrar geldiği hastanede kendisine ilaç yazmayan doktorun sekreteri N.P'nin boğazını yanında getirdiği iple sıkarak fiziki şiddet uygulamaya başladı.

H.D, hastanenin güvenlik görevlileri ve polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hükümlü H.D, ifadesinin alınmasının ardından Edirne Kapalı Cezaevine gönderildi.

- Sağlık Müdürlüğünden kınama

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yaptığı yazılı açıklama ile saldırıyı kınadı.

İnsan hayatına kastedilerek ortaya konan bu korkunç olayın yakın takipçisi olacaklarını ifade eden Kalkan, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımız, sağlıkta şiddetin son bulması için son zamanlarda önemli hukuki, idari ve yapısal tedbirleri hayata geçiriyor. Her şeyden önce 'Şifa veren ele vefa' diyoruz ve unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi yeniden hatırlatarak, şiddetin son bulmasını istiyoruz. Şiddet ne medeniyetimiz ne de ahlaki değerlerimizle asla bağdaşmamaktadır.

Tüm bunlara rağmen, toplumun hemen hemen tüm kesimlerinde yaşandığı gibi sağlıkta da maalesef bu tür üzücü olaylarla karşı karşıya kalabilmekteyiz. Sevginin, merhametin ve hoşgörünün sembolü olan bir sahada böylesi kahreden olayların bir daha yaşanmamasını yürekten temenni ediyor, faillerin hak ettikleri cezai yaptırımların acilen ve en ağır şekilde hayata geçirilmesini ısrarlı bir şekilde talep ediyorum."

- Protesto edildi

Edirne Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri de Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi psikiyatri kliniğindeki sağlık çalışanı N.P'ye yönelik şiddeti protesto etti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Edirne Şube Başkanı Meral Toy, burada yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddetin caydırıcı cezalarla önlenebileceğini ifade etti.



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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 17:56
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