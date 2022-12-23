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Spor İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri!
Spor

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2022-12-23 11:56:00 - 2022-12-23 11:58:31
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

4 büyüklerin adını yazdırdığı son 16 turunda, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor seri başı olurken Galatasaray seri başı takımlar listesinde yer almadı.

Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde karşılaşacak.


EŞLEŞMELER

Alanyaspor - Galatasaray

Gaziantep - Konyaspor

Sivasspor - Karacabey

Ümraniyespor - Trabzonspor

F. Karagümrük - Başakşehir

Antalyaspor - Kayserispor

Fenerbahçe - Rizespor

Ankaragücü - Beşiktaş

 

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