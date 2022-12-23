İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri!
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
4 büyüklerin adını yazdırdığı son 16 turunda, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor seri başı olurken Galatasaray seri başı takımlar listesinde yer almadı.
Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde karşılaşacak.
EŞLEŞMELER
Alanyaspor - Galatasaray
Gaziantep - Konyaspor
Sivasspor - Karacabey
Ümraniyespor - Trabzonspor
F. Karagümrük - Başakşehir
Antalyaspor - Kayserispor
Fenerbahçe - Rizespor
Ankaragücü - Beşiktaş