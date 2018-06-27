İşte yerli S-400 füzelerimiz! Görüntüleri yayınlandı
24 Haziran seçim propagandalarında Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nun karşı çıktığı yerli savunma sanayiinin örnekleri her geçen gün başarıyla artıyor.27 Haziran 2018 Çarşamba 01:09
Son 16 yılda artış gösteren yerli ve milli savunma sanayii, her geçen gün yeni bir başarıya imza atıyor. Onlardan biri de Hisar Hava Savunma Sistemi.
HİSAR TESTTEN GEÇTİ
Savunma Sanayii'nin resmi hesabından Hisar Hava Savunma Sistemi'nin başarılı test görüntüleri paylaşıldı.
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