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İşte yerli S-400 füzelerimiz! Görüntüleri yayınlandı

24 Haziran seçim propagandalarında Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nun karşı çıktığı yerli savunma sanayiinin örnekleri her geçen gün başarıyla artıyor.

27 Haziran 2018 Çarşamba 01:09

Son 16 yılda artış gösteren yerli ve milli savunma sanayii, her geçen gün yeni bir başarıya imza atıyor. Onlardan biri de Hisar Hava Savunma Sistemi.

HİSAR TESTTEN GEÇTİ

Savunma Sanayii'nin resmi hesabından Hisar Hava Savunma Sistemi'nin başarılı test görüntüleri paylaşıldı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 01:09
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  9. yerli s400 füze
  10. yerli s400 üretildi
  11. yerli s400 deneme
  12. yerli s400 test

YORUM YAZ

  • ERDEM ERDEM 16 sa önce
    bu halk biribirne düşman olmuş s 5000 olsa ne olur baksanıza yorumlara o ona atıyor o başkasına yazık yazık nerde çanakkale ruhu nerde 15 temmuz ruhu
  • Abdullah.Abdullah.1 gün önce
    Elhamdülillah. İnşallah Altay Tankı da biran evvel hazır hale gelir, çok zaman geçti.
  • abdulcabbarabdulcabbar19 sa önce
    İT ÜRÜÜÜÜR KERVAN YÜRÜR....
  • nn21 sa önce
    Savunma sanayiine muhalefet amarika yapıyor Avrupa islam insan düşmanları yapıyor bizdekilereger karşı ciktiysa bunların kanı bozuk olmalı çünkü gavurda aynı şeyi istiyor bunlardadüşmanıma islam insan ümmet düşmanına lanet olsunha sunuda hatirlatiyorumbunlar zamanla bazıişine gelmeyecek konulara satırıcibelirsiz bir anlam yükledilerbunlardan biri ki islamıümmettenayırma yani yönetmek başka islam başka mana almasiicincaba sarf ettilerböyle bir şeye inanan müslüman olamaz çünkü doğrudan ALLAHİNKOYDUĞU KANUNU KURAL LARİ SAFDIŞI BIRAKMAK HA TAM YASİYOR MUYUZHAYIR AMA BOZUK OLAN BİR YASAYI DÜZELTMEKUZUNZAMAN ALACAKTIR
  • TemelTemel19 sa önce
    Temel k.Yerli savunaya karşı mı çıkıyor. Hiç duymadım. Neden bilerek iftira atıyorsunuz. Siz münafık mısınız. Nesiniz. Nerden türediniz. İnsanları kensiniz gibi yalaka mı sanıyorsunuz. Allah tan hiç mi korkmuyorsunuz. Bilmez misiniz Allah her şeyi görür
  • hüs coşhüs coş18 sa önce
    temel ile kemal bunada kızacak. para boşa gidiyor diye.telli kız pensilvanyaya koşacak ülke kalkınıyor acil yeni bir darbe yapta kalkınmanın önünü kapat. benide cumhur başkanı yap diye. sazlı selo dört dönüyordur hüçrede. gitti diye bizim terörist müfreze. avukatları haber gönderiyordur israile.
  • feritferit19 sa önce
    illet ittifakı bu füzeler nerenize battı
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