İşte yerli S-400 füzelerimiz! Görüntüleri yayınlandı

Son 16 yılda artış gösteren yerli ve milli savunma sanayii, her geçen gün yeni bir başarıya imza atıyor. Onlardan biri de Hisar Hava Savunma Sistemi.

HİSAR TESTTEN GEÇTİ

Savunma Sanayii'nin resmi hesabından Hisar Hava Savunma Sistemi'nin başarılı test görüntüleri paylaşıldı.