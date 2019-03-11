Yerel seçimde kullanılacak oy pusulası görüntülendi 31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu. Pusulalar ilk kez görüntülendi.

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu. Pusulalar ilk kez görüntülendi. AYRINTILAR GELİYOR

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