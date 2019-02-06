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HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Gezici Araştırma Şirketi'nin yayınladığı anket sonuçlarının analizinde, HDP ile ittifak yapmanın CHP-İP ittifakına zarar verdiği belirtildi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 09:28
HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi

Yerel seçimlere 2 aydan az bir zaman kala anket sonuçları ve seçmen analizleri de gelmeye devam ediyor. Gezici Araştırma Şirketi de bugün yayınladığı ankette İstanbul ve Ankara'da Cumhur İttifakı ve AK Parti adayının önde olduğunu belirtirken, Bursa'da ise Millet İttifakı ve CHP adayının önde olduğu ifade edildi.

Anket sonuçlarıyla birlikte seçmenin oy eğilimlerinin analizinin yapıldığı çalışmada HDP ile iş birliği yapan CHP ve İP seçmenlerinin bu durumdan rahatsız olduğu ve Cumhur İttifakı'na geçiş yaptıkları yer aldı.

"HDP kabullenilmedi"

Analizde söz konusu kızım şu ifadelerle belirtildi: "DEHAP / HDP destekli ve adayı görüntüsü millet ittifakına zarar vermiştir. Ana sebep İyi Parti ve MHP seçmeni HDP destekli aday görüntüsünü kabullenememiştir."

"Olumsuz sonuçlar oluşturacak"

CHP-İP'in HDP'yle iş birliğinin Millet İttifakına vereceği zarar ise "HDP Millet İttifakı’nı destekleme kararının sonucunda İyi Parti ülkede alternatif olmak yerine halkın asla oy vermem dediği parti ile yan yana görüntü vermesine halk tepki vermekte Millet İttifakı’nın Türkiye geneline yansıyacak olumsuz sonuçlar oluşturacaktır." denilerek ifade edildi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 09:28
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Ankara
  4. gezici araştırma
  5. istanbul
  6. ankara
  7. cumhur ittifakı
  8. ak parti
  9. bursa
  10. millet ittifakı
  11. chp
  12. hdp
  13. ip
  14. iyi parti
  15. mhp
  16. adana
  17. aydın
  18. hatay
  19. son anket sonuçları

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