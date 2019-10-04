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Bakan Gül'den Yeni Yargı Reformu Paketi'nin içeriğine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Pakette ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren, düşünce özgürlüğünü daha da tahkim eden, çok önemli düzenlemeler bulunmaktadır. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü hususunda Yargıtay yolunu açarak kanun yolunu genişletiyoruz."

04 Ekim 2019 Cuma 11:02
Bakan Gül'den Yeni Yargı Reformu Paketi'nin içeriğine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, reform paketi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları;

Reform 2023'e kadar bir yol haritası niteliğindedir. 2023'e kadar gerek kanun gerektiren düzenlemeler, gerek Cumhurbaşkanlığı kararı gerektiren düzenlemeler, gerek bakanlık ya da kurumların karar alması gereken süreçler, reform birebir hayata geçerek uygulanmaktadır ve nitekim birinci paket olarak Meclis'e gelen bir teklif oldu.

Pakette ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren, düşünce özgürlüğünü daha da tahkim eden, çok önemli düzenlemeler bulunmaktadır. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü hususunda Yargıtay yolunu açarak kanun yolunu genişletiyoruz.

Cinsel suç mağdurlarının kayda alınan beyan ve görüntülerinin de kişisel veri olarak dava dosyasına saklanması ve gizliliği için her türlü tedbirlerin alınması yasal bir yükümlülük olarak geliyor.

Mağdur odaklı bir yaklaşım bizim temel yaklaşımlarımızdan birisi. İşte bu çerçevede adli görüşme odaları, çocuk izleme merkezleri gibi yerler ihdas edilerek burada cinsel saldırıya maruz kalmış, şiddete maruz kalmış kadın ya da çocuk bu suçun faili ile bir araya gelmeden ifade verebilecektir.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 11:02
  1. Yeni Yargı Reformu Paketi'nin içeriği
  2. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

YORUM YAZ

  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili1 sa önce
    A.H.Gül,40 defa "ifade özgürlüğü, düşünde özgürlüğü, kapsamını genişletme" tabirini kullanmış, 40 tane yasa saymış fakat Dünyada Türkiyeden başka örneği olmayan 5816'nın tek rakamı bile geçmiyor! YA SİZ MİLLETLE DALGA MI GEÇİYORSUNUZ? 17 yıldır arkanızda duran seçmeninizi ve 5816'yı yok mu sayıyorsunuz? AİHM'in Tazminat kararlarını cebinizden mi ödemeyi planlıyorsunuz???

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