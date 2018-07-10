0553 313 94 23

İşte yeni sistemdeki kabinede yer alamayan o isimler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede daha önce görev yapan 23 isim kendisine yer bulamadı.

10 Temmuz 2018 Salı 08:06
İşte yeni sistemdeki kabinede yer alamayan o isimler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yeni kabineyi açıklamasıyla Türkiye resmen yeni sisteme geçti. Kabinenin kimlerden oluşacağı merakla bekleniyordu. Bakanların 22'sinin milletvekili olması dolayısıyla birçok ismin yeni kabineden kendisine yer bulumayacağı belirtiliyordu.

BAKANLIK SAYISI DÜŞTÜ

Çünkü zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte 26 olan bakanlık sayısı 16'ya inmişti.

Daha önce bakanlık yapan 23 isim artık yoluna milletvekili olarak devam edecek.

KABİNEDE YER ALMAYAN İSİMLER

Bir önceki kabinede yer alıp yeni kabinede bulunmayan isimler şu şekilde:

Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Fatma Betül Sayan Kaya, Ömer Çelik, Faruk Özlü, Julide Sarıeroğlu, Mehmet Özhaseki,  Nihat Zeybekci, Osman Aşkın Bak, Ahmet Eşref Fakıbaba, Bülent Tüfenkçi, Lütfi Elvan, Numan Kurtulmuş, Naci Ağbal, İsmet Yılmaz, Nurettin Canikli, Veysel Ereoğlu, Ahmet Demircan, Ahmet Arslan.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 08:06
  1. kabine
  2. bakan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh
    1. ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek..
    2. Trump 'Yüksek Mahkeme' adayını açıkladı
    3. Yeni Genelkurmay Başkanı Org. Güler oldu
    4. Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti..
    5. NATO'dan S-400 açıklaması
    6. Şişli’de polis son anda böyle yakaladı!
    7. TSK'daki terfi ve atamalarda düzenleme..
    8. İşte TSK'nın yeni komuta kademesi! 30...
    9. Kara Kuvvetleri Komutanı kim oldu!..
    10. Yeni kabinede şaşırtan istatistik!..
    11. Orgeneral Ümit Dündar kimdir? Ümit..
    12. Yeni kabine listesi Resmi Gazete'de..
    13. Yaşar Güler kimdir ve nerelidir? Yeni..
    14. Genelkurmay Başkanı kim oldu? Atamalar..
    15. Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Çalışma,..
    16. İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    17. Hulusi Akar'ın yerine Genelkurbay..
    18. Yeni kabinede yer alan 4 isim istifa..
    19. Ailesinin ikna ettiği YPG'li terörist..
    20. Düğün fotoğrafçısı damadı darp etti...
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
    İşte yeni kabinedeki bakanlar...
    İşte yeni kabinedeki bakanlar...