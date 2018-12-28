İşte Vagner Love'un yeni takımı!
Beşiktaş, Brezilya Serie A takımlarından Corinthians ile Vagner Love konusunda anlaştığı belirtildi.28 Aralık 2018 Cuma 02:58
Beşiktaş'ta istenilen performansı bir türlü sergileyemeyn Vagner Love'un yeni adresi netleşti.
Haber1903'ün haberine göre; Beşiktaş, 34 yaşındaki futbolcunun satışı için Brezilya'nın Corinthians ekibiyle anlaşmaya vardı. Corinthians'ın Beşiktaş'a 750 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Vagner Love'ın kulüp ile anlaşmasının ardından transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.
YORUM YAZ