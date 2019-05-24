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İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan FETÖ’nün kiralık senatörü!

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Türkiye’nin S-400 alması halinde yaptırım uygulanmasını öngören tasarıya onay verdi. Tasarının mimarı ise FETÖ’nün kiralık senatörlerinden Demokrat Parti’li Eliot Engel. Engel, ABD Kongresi’nde teröristbaşına yönelik ilk resmi açıklamanın yapılmasını sağlamıştı.

24 Mayıs 2019 Cuma 07:21
İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan FETÖ’nün kiralık senatörü!

"S-400 alan Türkiye'ye yaptırım başlar” yasası onaylandı. ABD’de FETÖ'nün kiralık senatörlerinden birçoğunun imzasıyla geçen tasarıda Ankara, 'Rusya-İran'la ilişki kurmak’ ve 'Kıbrıs'ı işgal etmek'le suçlanıyor.

S-400 yaptırımları ABD'de resmileşti. ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısını oy birliğiyle kabul etti. 10 Mayıs'ta sunulan ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması halinde F-35 programından çıkarılması ve yaptırım uygulanması çağrısı yapan karar tasarısı kabul edildi.

Hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Parti'li kongre üyeleri tasarıyı destekleyerek Türkiye'ye S-400 alımının iptal edilmesi çağrısı yaptı. Kabul edilen tasarının metninde Türkiye'nin Kıbrıs'ta 'işgalci' olarak suçlandığı şu skandal ifadeler bulunuyor:

"Türkiye Amerika ile önemli bölgesel çıkarları paylaşmasına karşın, Rusya ve İran'la işbirliği içinde olması, Kuzey Kıbrıs'ı işgali, demokratik normlar ve kurumlardan uzaklaşması, özgür basına yönelik saldırılar, ABD vatandaşlarının ve ABD Büyükelçilik çalışanlarının haksız şekilde gözaltında tutulması ABD ve Türkiye ilişkileri için son derece sorunludur."

F-35 ile sınırlı değil

Tasarı metninin devamında Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasasının (CAATSA) Başkan'a Rus savunma ya da istihbarat sektörüyle önemli işlemler yapan birey ya da kuruluşlara yaptırım uygulamasını şart koştuğu belirtildi.

Yine metinde, F-35 programı dışında olası yaptırımlardan etkilenebilecek savunma teçhizatı programları arasında Patriot hava ve füze savunma sistemi, CH-47F Chinook helikopterleri, UH-60 Black Hawk helikopterleri ve F-16 uçakları var. Tasarı Türkiye'nin S-400 sistemini satın alması halinde Türkiye'nin F-35 programına katılımının sonlandırılması ve CAATSA bağlamında yaptırımların tam olarak uygulanması çağrısı yapıyor.

Coni böyle buyurdu: gittiğiniz yolu düzeltin

Tasarının öncülüğünü üstlenen Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Demokrat Parti'li Eliot Engel, Fetullahçı Terör Örgütü'nü destekleyen kiralık senatörlerden biri. Son oturumdaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstahça sözler sarf eden Engel, "Bu tasarı Erdoğan'ı otoriter davranışı sebebiyle kınıyor, Türkiye'ye de Rus silah sistemlerinin teslimatının iptal edilmesi çağrısını yapıyor. Erdoğan, Türkiye'de demokrasiyi geriletti ve Putin'le yakınlaştı" dedi.

"Elbette bizim sistemimizi (F-35) onlara satmamızı istiyorlar ama bunu Rus silah sistemi teslimatını iptal etmezlerse yapamayız. İkisi birden olmaz" diyen Engel, bir NATO ülkesinin Rusya'dan silah alamayacağını iddia etti.

Benzer savları tekrarlayan Cumhuriyetçi Michael McCaul ise "Bu karar Temsilciler Meclisi'nin ABD'nin Türkiye'ye Patriot sistemi satma teklifine destek verdiğini belirtiyor ve Türkiye'nin Rus S-400 hava ve füze savunma sistemi satın alma kararını kınıyor. S-400 sistemini satın alması halinde Kongre Türkiye'nin F-35 programına katılımına artık destek vermeyecek. Türkiye'nin gittiği yolu düzeltmesini ve daha iyi seçimi yaptığını görmek istiyoruz" dedi.

Oturumun en ilginç konuşmasına ise ABD-Türkiye Dostluk Grubu'nun Cumhuriyetçi Eş Başkanı Joe Wilson imza attı. S-400 alma kararının Türkiye'nin demokratik temelleri hiçe saydığının göstergesi olduğunu savunan Wilson, Ankara'nın S-400'ten sonra S-500 sistemine ilişkin Rusya ile işbirliği kararını da aynı minvalde değerlendirdi. Wilson, "Türk hükümetine bu alımı iptal etmeye ve NATO ittifakındaki karşılıklı faydaya dayanan rolünü yeniden üstlenmeye çağırıyorum" dedi.

Cumhuriyetçi Steve Chabot, "Bu aşamaya gelmemesini ummuştum. Ne yazık ki Türkiye'nin S-400 alımı ilişkilere zarar veriyor" dedikten sonra Trump yönetimini Türkiye'ye Patriot satmak için daha fazla uğraş vermeye çağırdı. Öte yandan sözkonusu karara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD'deki Türkiye karşıtı çevrelerin son dönemde ABD Kongresi nezdindeki faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını gözlemliyoruz. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde kabul edilen, 'ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi' başlıklı karar bunun yeni bir tezahürü olmuştur" ifadelerini kullandı.FETÖ’nün kiralık senatörü

Türkiye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin süreci yöneten ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, Fetullahçı Terör Örgütü'ne koşulsuz desteğiyle biliniyor. ABD Başkanı Trump'ın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmeyi tasarladığı haberleri yayıldığında panik yaşayan Engel, ABD Kongresi'nde teröristbaşına yönelik ilk resmi açıklamanın yapılmasını sağlamıştı.

"Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi dolayısıyla Beyaz Saray tarafından Suudi Arabistan üzerinde Türkiye tarafından oluşturulan baskıyı azaltmak için Fetullah Gülen'in iadesinin düşünülmesi kabul edilemez. Gülen, Türkiye'yi ödüllendirmek için bir pazarlık kozu olarak değerlendirilemez" şeklinde açıklama yapan Engel, FETÖ'nün geçtiğimiz günlerde Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) adı altında New York'ta düzenlediği 'Türkçe Olimpiyatları' tarzı şovunun da baş misafiri olmuştu. Geceye katılan Engel, konuşmasında Türkiye'yi hedef almış, "Birisi bana bu festivalin Türkiye'de yasaklı olduğunu söyledi. Bu utanç verici. Ankara'daki politikacıların sorunu nedir? Böyle harika bir şeyi nasıl yasaklayabilirsiniz" demişti.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 07:21
  1. Ankara
  2. abd
  3. rusya
  4. Türkiye
  5. terör örgütü
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  8. DÜNYA Haberleri

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