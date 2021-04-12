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Avrupa İşte Türkiye’ye ders vermeye kalkan Almanya’da ‘ADALET!’ NSU 2.0’ın da üstü kapatılıyor
Avrupa

İşte Türkiye’ye ders vermeye kalkan Almanya’da ‘ADALET!’ NSU 2.0’ın da üstü kapatılıyor

NSU’nun üstünü örten Almanya şimdi de onlarca Türk’ü tehdit eden NSU 2.0’ın üstünü kapatıyor. Daha önce örgüt imasında bulunan Federal Başsavcı, şimdi “Örgüt yok, tek kişi yaptı” diyor

Yeniakit Publisher
2021-04-12 09:52:00 -
İşte Türkiye’ye ders vermeye kalkan Almanya’da ‘ADALET!’ NSU 2.0’ın da üstü kapatılıyor

ALMANYA Federal Başsavcısı Peter Frank'ın Neo-Nazilerle ilgili açıklamaları kafa karıştırdı. Daha önceki açıklamalarında, Neo-Naziler için "Yalnız kurt yoktur, örgütlü hareket ederler. Bu kişilerin, nefretlerinin gelişip büyüdüğü değişim yapabilecekleri bir çevreye ihtiyaçları var" diyen Frank, şimdi ağız değiştirdi. Frank'ın, "NSU 2.0'ın arkasında tek kişi var" sözü, "Bu işin üstü de kapatılacak" endişesi doğurdu.

Polisleri aklamaya çalışıyor

FRANK, Türk avukat Seda Başay Yıldız ile birçok kişiyi polis bilgisayarından mektup göndererek tehdit eden NSU 2.0'nin faaliyetini "İğrenç" olarak nitelendirmişti. Şimdi ise "Güvenlik birimleri bu tehditlerin arkasında tek kişi olduğundan hareket ediyor. Bir terör örgütü olduğu yönünde bilgi yok" diyen Frank'ın, onlarca polisin içinde olduğu tehdit çeteesi soruşturmasından polisleri aklamaya çalıştığı düşünülüyor.

Teröristin babası aklanacak

ALMANYA'DA özgürlükçü demokratik düzeni en çok tehdit eden unsurun aşı sağ olduğunu vurgulayan Başsavcı Frank, özellikle Hanau ve Halle'deki terör saldırılarını hatırlattı. Frank, aşırı sağcılığın geçtiğimiz yıllarda arttığını belirtti. Hanau'da 4'ü Türk 9 kişinin kurban gittiği terör saldırısına da değinen Federal Başsavcı Frank, bu olayda da teröristin babası Hans Gerd Rathjen'in aleyhine delil olmadığını söyledi.

Ailelerin şikayeti inceleniyor

AİLELERİN baba hakkında terör saldırısına yardımcı olmaktan suç duyurusunda bulunduğu konusu hakkında konuşan Frank, "Biz soruşturmamızda başkalarının da bu işe karışıp karışmadığına baktık. Bu bağlamda Tobias Rathjen'in babasının da rolünü dikkatle inceledik. Şimdilik babanın bu işe dahil olduğu veya saldırıyı önceden bildiği konusunda bulguya rastlamadık. Soruşturma bitmedi, ailelerin şikayetini inceliyoruz" dedi.

 

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Yorumlar

Deli Haci

Almanların geninde var bu arıza.. Yapacak bir şey yok.
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Hakan

Yabancı teröriste sahip çıkan (pkk dhkpc) kendi teröristin sahip çıkmazmı
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