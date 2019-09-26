İşte kurulacak olan 'güvenli bölge'nin planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de tarif ettiği Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgenin detayları netleşmeye başladı.

Her köye 5 bin kişi

Buna göre lk etapta 140 köyü kapsayan 10 bölge kurulacak. Her bir köye 5’er bin kişi yerleştirilecek. Türkiye’nin önerdiği 480 kilometrelik hatta yayılan güvenli bölge, 3 milyona kadar Suriyelinin yerleşebileceği bir alana karşılık geliyor. Plana göre Suriye’nin kuzeyinde Ayn El Arap olarak bilenen Kobani’den Derik’e kadar olan bölgeye 1 milyon kişi yerleştirilecek. Burada öncelikle 10 bölge ve 140 köy kurulacak. Köy merkezleri ile 20 köyü kapsayacak. Bölgelerde 30’ar bin, köylerde ise 5’er bin kişi iskan edilecek. Ayn El Arab’tan Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad’a kadar olan bölgede 1 bölge, 7 köy kurulacak. Burada 65 bin kişi yaşayacak. Tel Abyad ile Rasulayn arasında 3 bölge ve 63 köy oluşturularak 405 bin kişi yerleştirilecek. Rasulayn’dan Derik’e kadar ise 6 bölge, 70 köy kurulacak ve 530 bin kişinin iskanı sağlanacak. Plan için ihtiyaç duyulan arazi 9 bin 260 hektar mevcut arazi ise 16 bin 191 hektar.