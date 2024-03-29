İşte Türkiye’nin en çok konut satılan ilçeleri!

Gayrimenkul sektöründeki hareketliliğin başlaması, konut fiyatlarının ve kredi faizlerinin düşmesi, bankaların kredi kolaylıkları sağlaması ev sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği gündemler. Özellikle de büyük şehirlerde konut sahibi olmanın hayli zorlaştığı bir dönemde satışların düşmesi, aydan aya fiyat artış oranının yavaşlamasına sebep olsa da ortalama konut fiyatlarına yansımadı. Yapay zekâ ve büyük veri analizi ile gayrimenkul değer hesabı sunan Endeksa, TÜİK tarafından açıklanan, geçtiğimiz yıl en çok satış yapılan ilçeler tablosundaki konut fiyatlarını ve değişimlerini açıkladı. Buna göre listenin en başında İstanbul Esenyurt yer aldı. İstanbul Esenyurt’ta 2023 yılında 25 bin189 adet konut satışı olurken ortalama konut fiyatı 1 milyon 949 bin 090 TL ve yıllık fiyat değişimi ise yüzde 41’e ulaştı.

Ortalama konut fiyatında şampiyon Aydın Kuşadası oldu

En çok satış yapılan ilçeler arasında yer alan Kuşadası Şubat 2024 itibarıyla ortalama konut fiyatı 5 milyon 546 bin 100 TL’lik değer ile dikkat çekti. Kuşadası’nda metrekare fiyatı 36 bin 974 TL olurken, yıllık fiyat değişimi ise yüzde 72 gibi yüksek bir seviye görüldü. Aydın genelinde konut satış metrekare fiyatı 33 bin 547 seviyesinde kalırken, Kuşadası il ortalamasının üzerinde yer aldı.

Yabancı satın alımları Alanya’yı ikinciliğe taşıdı

Yabancı yatırımcılar tarafından son yıllarda çok tercih edilen Antalya Alanya’da metrekare satış fiyatı 43 bin135 TL ve ortalama bir konut fiyatı ise 4 milyon 744 bin 850 TL’yi buldu. Bu ilçede yıllık fiyat değişimi yüzde 45 olarak gerçekleşirken toplam 20 bin 255 adet satışa ulaşıldı.

Deprem etkisi Çankaya’yı öne çıkardı

Ankara Çankaya deprem nedeniyle en fazla göç alan ilçeler arasındaydı. 29 bin 528 metrekare fiyatı ile satışa sunulan evlerin ortalama fiyatı ise 3 milyon 838 bin 640 TL ve fiyat değişimi yüzde 72, satış adedinde ise 18 bin 644 adet satış gerçekleşti. Depremden sonra daha da cazip hale gelen Ankara’nın Keçiören ilçesinde ise 2023 yıl sonu itibari ile 17 bin 269 adet konut satışı gerçekleşti. Keçiören’in 18 bin 415 TL’lik metrekare fiyatı ortalama konut fiyatlarını 2 milyon 393 bin 950 TL’ye taşıdı ve yüzde 82’lik fiyat değişim oranı ile dikkat çekti.

Depremle sarsılan illerimizden biri olan Gaziantep’te Şehitkamil, kentin yeni gözde ilçesi olmaya adaylar arasında. Şehitkamil’de metrekare fiyatları 16 bin 726 TL olurken ortalama bir konut fiyatı da 2 milyon 642 bin 708 TL ye ulaşarak yıllık fiyat değişiminin yüzde 60’ları görmesine neden oldu.

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Konut fiyatlarındaki artışın en büyük nedeni deprem felaketi, göç ve yabancı alımı

Endeksa Kurucu ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt ilçeler bazında yaptıkları değerlendirmede konut fiyatlarındaki artışa en büyük nedenin deprem felaketi, göç ve yabancı alımı olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi “2023 yılı gayrimenkul sektörü açısından durağan bir yıl oldu. Yıl genelinde konut satış adedi bir önceki yıla göre yüzde 17 düşüş gösterirken konut fiyatları yüzde 84 artış gösterdi. En çok satış yapılan ilçeler ve bu ilçelerdeki değer artış oranlarına baktığımızda, uzaktan çalışmanın da etkisiyle yazlık bölgelere olan talebin devam ettiğini ve dolayısıyla fiyatlarda artışa neden olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra, deprem sonrası çevre illere göç ve yabancı alımlarının etkili olduğu görülüyor”