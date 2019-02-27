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İşte Türkiye'nin dünyanın en sağlıklı ülke sıralaması

Yayımlanan, ‘En Sağlıklı Ülkeler Endeksi'nde ilk üç sırayı İspanya, İtalya ve İzlanda alırken; Türkiye ise, 51. sırada listeye girdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 22:34
İşte Türkiye'nin dünyanın en sağlıklı ülke sıralaması

Bloomberg tarafından hazırlanan, ‘En Sağlıklı Ülkeler Endeksi' yayımlandı. Endekse göre İlk sırada İspanya yer alırken, Türkiye ise listeye 51. Sıradan girdi.

The Independent gazetesinde yer alan habere göre ortalama yaşam beklentisi, çevresel faktörler, sigara kullanımı ve obeziteyle mücadele gibi çeşitli kriterlere göre hazırlanarak, 169 ülkeyi kapsayan listede İspanya dünyanın en sağlıklı ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

İlk sırada İspanya geliyor

En Sağlıklı Ülkeler Endeksi'nde İspanya'nın ardından ikinci sırada İtalya gelirken, İzlanda üçüncü, Japonya dördüncü, İsviçre beşinci, İsveç altıncı, Avustralya yedinci, Singapur sekizinci ve Norveç dokuzuncu sırada yer aldı.

Türkiye'nin 51. sırada yer aldığı listede ayrıca Kanada 16, İngiltere 9, ABD 35 ve Çin 50. sırada yer aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından elde edilen verilere göre İspanya aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en yüksek yaşam beklentisine sahip ülke.

Ortalama yaş 86 yıla çıkması bekleniyor

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) tarafından 2018 Ekim'de yayınlanan rapora göre İspanya'da ortalama yaşam beklentisinin 2040'a kadar 86 yıla çıkması bekleniyor. 

Daha önce yapılan benzer araştırmalarda, İspanya ve listede ikinci sırada yer alan İtalya'daki zeytinyağı ve balık gibi beslenme alışkanlıklarının, bu ülkelerin en sağlıklı ülkeler listesinde ilk sıralarda yer almalarının önemli bir göstergesi olabileceği ifade edilmişti.

Londra Üniversitesi tarafından Eylül 2018'de yapılan araştırmada ise Akdeniz diyeti ile beslenenlerin depresyona maruz kalma olasılığının daha düşük olabileceğine dikkat çekilmişti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 22:34
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  • VedatVedat21 dk önce
    Maşallah biraz daha zorlasak sonuncu olacağız.

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