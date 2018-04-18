İşte Türkiye'de ki Suriyeli şirket sayısı!

7 yılda 6 bin 322 şirket kuran Suriyeli muhacirlerin; ticaret, üretim, istihdam ve ihracat yoluyla ekonomiye olan katkılarının gün geçtikçe arttığı tespit edildi. Suriyeli vatandaşların; beraberinde getirdikleri sıcak para ile sadece 2014-2018 yılları arasında 5822 tane şirket kurduğu belirtildi.

7 YILDA 7 BİNE YAKIN ŞİRKET

Katil Baas rejimi; Suriye topraklarında başlayan adalet ve özgürlük arayışına verdiği zalimce tepki ile yüzbinlerce insanı öldürüp, milyonlarca insanı ise yerinden yurdundan etti. Yanı başında yaşanan bu trajediye kayıtsız kalmayan Türkiye ise, tarihten gelen kardeşlik hukukuna binaen Esed zulmünden kaçan Suriyelilere kapılarını açtı; hiçbir Ortadoğu ve Avrupa ülkesinin yapmadığını yaparak komşularına kol kanat gerdi. Gazetemiz Akit ise, ülkesindeki zulümden kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin ekonomiye etkilerine ilişkin bir araştırma yaptı. Elde edilen verilere göre; Suriyeli yatırımcıların Türkiye’de ekonomik faaliyetlere gözle görülür katkı sağladığını ortaya koydu. Suriyeliler işgücü piyasasında yalnızca aktif rol almakla kalmadığını aynı zamanda Türkiye pazarına yatırım yaptığı belirlendi. Suriyelilerin daha iyi bir yaşam için Türkiye’de 7 yıl boyunca 6 bin 589 şirket kurduğu tespit edildi.

İSTİHDAMI ARTIRDILAR

2014 yılında 1257 şirket kuran Suriyeli vatandaşların ortak oldukları şirketlerin sermaye toplamları 225 milyon lirayı buldu. 2015 yılında şirket sayısını 1599’a çıkaran muhacirlerin sermaye tutarı 254 milyon liraya artırdı. Bir sonraki sene yani 2016 yılında da 1764 şirket kuran Suriyeli vatandaşların sermayeleri 272 milyon liraya ulaştı. Türkiye’de yeniden yaşama tutunma mücadelesi veren Suriyeli muhacirler, 179 milyon liralık sermaye ile 2017 yılında 1202 şirket daha kurdu.

EKONOMİYE CAN VERİYORLAR

2014-2016 yıllarına ait yabancı sermaye şirket bilgilerine bakıldığında Suriyelilerin her geçen sene ortak oldukları şirket sayısının arttığı ve daha fazla tutarda yatırım yaptıkları tespit edildi. Suriyeli yatırımcıların kurmuş oldukları şirketlerle toplam 930 milyon tutarındaki sermayenin ticari hayatımıza girişinin sağlandığı tespit edildi. Gerek kendi aralarında gerekse Türk yatırımcılarla ortak olarak kurdukları şirketler sayesinde Suriyeli yatırımcıların ülke ekonomimize önemli katkı sağladığı bir defa daha ispatlandı.