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İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı

Gürcistan'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklanan kocasını kurtarmak için başlattığı mücadele sayesinde, Gürcistan Polis Teşkilatı içindeki çeteyi deşifre eden Rizeli Nuriye Kaputoğlu, sadece eşini değil, aynı zamanda 70 kadar suçsuz Türk'ün de özgürlüğüne kavuşmasını sağladı.

07 Mart 2019 Perşembe 13:16
İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı

Gürcistan'da, otomobilinde eroin bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan eşi Hamza Kaputoğlu'na (54) kurulan tuzağı verdiği uluslararası mücadeleyle ortaya çıkaran ve eşiyle birlikte 70'e yakın Türk'ü cezaevlerinden kurtaran Nuriye Kaputoğlu (49), 'Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. Kaputoğlu'nun çabalarıyla Gürcistan'da mali polis içindeki çete yapılanması ortaya çıkarken, aralarında polis ve gümrük görevlilerinin de yer aldığı çok sayıda kişi tutuklandı.

Rize'de yaşayan, 2 çocuk annesi, ev kadını Nuriye Kaputoğlu'nun yaşadıkları, 2010 yılında eşi Hamza Kaputoğlu'nun Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin Batum kentine gitmesiyle başladı. Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçen Kaputoğlu, gümrükte, otomobilinde 150 miligram gram eroin maddesi bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra aynı yılın ekim ayında tutuklandı. Eşinin suçsuz olduğuna inanan Kaputoğlu, Türkiye ve Gürcistan'da büyükelçilikler, konsolosluklar ve dışişleri bakanlıklarının kapılarını çaldı. Kaputoğlu, tuzak kurulduğunu belirttiği eşi için kurumlardan yardım istedi. Kaputoğlu, eşi gibi çok sayıda Türk vatandaşına da tuzak kurulduğunu öğrencince yakınları ile bir araya gelerek, 'Mağdur Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kurdu.

Eylemde iki ülke sınırını ulaşıma kapattı

Tuzağa düşürülen, Gürcistan'da tutuklu Türklerin seslerini duyurmaya çalışan Nuriye Kaputoğlu ile dernek üyeleri, Sarp Sınır Kapısı ve Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosluğu önünde eylemler düzenledi. Sarp Sınır Kapısı önündeki eylemlerde iki ülke arasındaki yaya ve araç trafiğini durduran Kaputoğlu, Türklere narkotik tuzağı kurulduğunu dile getirdi. Dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşen Kaputoğlu'nun sesi duyuldu. Nuriye Kaputoğlu'nun girişimleri sonucu Gürcistan makamları yeniden inceledikleri dosyada, kanında uyuşturucu madde tespit edilemeyen Hamza Kaputoğlu'nun otomobiline uyuşturucu madde konulduğunu belirledi. Hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan Hamza Kaputoğlu, dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin affetmesi sonucu 7 ay kaldığı cezaevinden 2011 yılının Nisan ayında tahliye edildi.

Mücadeleyi sürdürdü, çete çökertildi

Eşine kurulan tuzağı ortaya çıkaran Nuriye Kaputoğlu, ülkede tutuklu Türklerin serbest kalması için de mücadelesini sürdürdü. İki ülke arasında mekik dokuyan Kaputoğlu'nun girişimleri sonucu Gürcistan makamları tutuklu Türklerin durumunu araştırmak üzere istihbarat birimlerinin de aralarında yer aldığı özel ekip kurdu. Operasyonlar düzenlenen Gürcistan'da mali polis içindeki çete yapılanması ortaya çıkarken, aralarında polis ve gümrük görevlilerinin de yer aldığı çok sayıda kişi tutuklandı. Çetenin, polislerle iş birliği içinde ülkeye gelen Türk'lerin de aralarında bulunduğu turistlere uyuşturucu tuzağı kurduğu ve para talep ettiği belirlendi. Gürcistan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ilk etapta 34 kişi, cumhurbaşkanı affı ile serbest bırakıldı. Narkotik suçların dışında diğer suçlamalarla tuzak kurulan toplamda 70'e yakın kişi cezaevlerinden tahliye edildi.  

Gürcistan'dan teşekkür belgesi

Gürcistan'da çete yapılanmasının ortaya çıkarılmasına katkı sağlayan Nuriye Kaputoğlu, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosluğu'nda, 3 Mart 2019 tarihli verilen belgede, 'Yaptığınız başarılı çalışmalarla Gürcistan ve Türk vatandaşlarının yasal haklarının korunmasında büyük katkı olduğunuzu belirtmek isteriz. Şahsınızın gösterdiği çaba ve çalışmalarınızla halkımız arasında dost ve kardeş ilişkilerin geliştirilmesine gerçekten katkı sağlamaktasınız' denildi.

Kaputoğlu, geliştirdiği sosyokültürel projelerle ülkeler arası iyi ilişkilere katkı sağlamayı sürdürürken, Türk ve Gürcü yasal haklarının savunuculuğunu yapıyor.

Nuriye Kaputoğlu: Niyetimiz bataklığı temizlemekti

Gürcistan tarafından 'Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kendisine belge verilmesinin mutluluğunu yaşadığını anlatan Nuriye Kaputoğlu, Türkiye ile Gürcistan'ın dost ve kardeş ülke olduğunu belirterek, bunu hiçbir yasa dışı yapılanmanın bozamayacağını söyledi. Kaputoğlu, "Şahsi meselemizi bir devlet meselesi haline getirdik. Niyetimiz bataklığı temizlemekti. Çok büyük bir mücadele verdik. Tuzak kurulan Türkleri cezaevlerinden çıkardık. Türk ve Gürcü toplumunun arasını bozmak isteyenlere fırsat vermedik" dedi.

Başkonsolos Mikatsadze: Nuriye hanım sayesinde oldu

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze ise Soyvet Birliği'nden kalma polis teşkilatında reform yaparak, 50 bin polisi görevden aldıklarını belirtti. Mikatsadze, bu kişilerin yerine hızla teşkilata alınan polisler arasında hata yapanlar ile düzgün olmayanların da yer aldığını kaydetti. Bazı polislerin mağdur ettiği kişiler olduğunu anlatan Mikatsadze, "Nuriye hanımın eşi de mağdurlar arasında yer aldı. Kendisi bazı eylemler düzenledi. Bu süreçte kendisi ile birlikte çalışmaya başladık. Gürcistan'da iç soruşturmalar açıldı. İlk etapta 34 kişi cumhurbaşkanı affı ile tahliye edildi. Polis teşkilatında iyi niyetli olmayan kişilerin soruşturulması Nuriye hanım sayesinde oldu. Kendisi, sadece Türk vatandaşlarının değil Gürcistan vatandaşlarının da haklarının korunmasına katkı sağladı. Şimdi Türkiye'de Gürcistan vatandaşlarının da haklarını korumak için çalışıyor. Nuriye hanımın gayreti ile çok insanların mağduriyeti ortadan kalktı. Bu nedenle kendisine teşekkür belgesi verdik. Birlikte çok güzel sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak arzusundayız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:16
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Artvin
  4. İnanılmaz olay
  5. Nuriye Kaputoğlu
  6. Hamza Kaputoğlu
  7. Gürcistan polisi
  8. Eşi için çeteyi çökertti
  9. Polis çetesi
  10. Gürcistan
  11. Türkiye
  12. sarp sınır kapısı

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