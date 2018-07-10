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İşte TSK'nın yeni komuta kademesi! 30. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olmasından Cumhurbaşkanı TSK'nın yeni komuta kademesini belirledi. Buna göre, 30. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler olurken, Orgeneral Ümit Dündar ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi.

10 Temmuz 2018 Salı 08:33
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi! 30. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olmasından Cumhurbaşkanı TSK'nın yeni komuta kademesini belirledi. Buna göre, 30. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler olurken, Orgeneral Ümit Dündar ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi.

sonra şimdi gözler yeni Genelkurmay Başkanı'nın kim olacağına çevrildi. Peki Hulusi Akar'dan boşalan Genelkurmay Başkanı koltuğuna kim atanacak? Sorusu merak konusu olurken Teammüller gereği Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı. Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9. maddesinin ikinci fıkrası gereğince Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in ataması yapıldı. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Genelkurmay 2. Başkanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak getirildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 08:33
  1. Yaşar Güler
  2. Metin Gürak
  3. kara kuvvetleri komutanı ümit dündar
  4. TSK

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