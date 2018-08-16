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İşte Trump’ı elinde oynatan ekip!

Soner Yalçın, Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, Beyaz Ev’deki iki kurmayı Avi Berkowitz ve Josh Raffel’in, “Goldman Yahudileri” ile birlikte ABD Başkanı Trump’ı elinde oynatan ekip olduğunu söyledi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 13:20
İşte Trump’ı elinde oynatan ekip!

 yeniakit.com.tr Soner Yalçın, Sözcü’deki yazısında ABD Başkanı Donald Trump’a ve yaptırım kararlarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Trump’ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner’ın, Beyaz Ev’deki iki kurmay Avi Berkowitz ve Josh Raffel’in, “Goldman Yahudileri” ile birlikte ABD Başkanı Trump’ı elinde oynatan ekip olduğunu söyledi.

İşte Yalçın’ın yazısının ilgili bölümü:

Adı, Jared Kushner…

37 yaşındaki Kushner Beyaz Saray'da Trump'ın kıdemli danışmanı olarak görev yapıyor.

Trump'ın damadı.

Akıl hocası Henry Kissinger.

Aile dostu İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu.

Yakın arkadaşı -reformları yapan- Suudi veliaht Salman…

Beyaz Saray'daki en yakın iki kurmayı Avi Berkowitz ile Josh Raffel… (Damat Jared'in başta Goldman Sachs Başkanı Gary Cohn olmak üzere “Goldman Yahudilerini” Beyaz Saray'a doldurduğu da bilinen konu.)

İşte… Trump'ı elinde oynatan bu ekip…

– İran'a ambargo baskısını artıran bu ekip…

– Kudüs'ü İsrail'in başkenti yaptıran bu ekip…

– Gazze bozgunu için Netanyahu ile Sisi'yi yan yana getiren bu ekip…

– Suriye'den Yemen'e mazlum halklara bomba yağdırtan bu ekip…

Trump, damadının Ortadoğu'ya barış getireceğine inanıyor! Oysa…

İsrail ve Amerikan neo-faşistleri Ortadoğu'yu kaosa sürüklüyor.

Yaşadığımız döviz spekülasyonun sebeplerinden biri de, İran dayatmasına Türkiye'nin boyun eğmemesi değil mi?

“Bizim Mahalle”den bazı arkadaşlar diyor ki:

“Erdoğan'ın ne hali varsa görsün!”

Nefret düşüncenin düşmanıdır.

Kaldırın şu kafanızı Türkiye'den, dışarı bakın biraz!

Dört gün önce vefat eden -Marksist bağımlılık teorisinin savunucusu- Samir Amin'i okuyunuz. “Liberal Virüs/Sürekli Savaş ve Dünyanın Amerikanlaştırılması” kitabında yazdı:

“Çok kutuplu dünyanın inşasını görmek istiyorum ve bu; Washington'un, gezegenin askeri kontrolüne yönelik hegemonik projesinin yenilmesi anlamına geliyor.”

Haklı. Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, IMF yani ABD emperyalizmiyle mücadele etmeden bağımsızlık olmaz.

(...) “Liberal virüs” kimi arkadaşları kör etti!

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 13:20
  1. Kushner
  2. Trump
  3. Avi Berkowitz
  4. Josh Raffel
  5. soner yalçın

YORUM YAZ

  • ConiConi1 sa önce
    BEYAZ EV DEĞİL BEYAZ SARAY
  • ABDE İLK DEFA İŞİNEHİLERİNİ DEĞİL YENİ YETMELERİ GETİDİ SONUN BAŞLANGICI ABDE İLK DEFA İŞİNEHİLERİNİ DEĞİL YENİ YETMELERİ GETİDİ SONUN BAŞLANGICI 2 sa önce
    OSMANLININ SONUDA AYNI MİRASYEDİLER YÜZÜNDE OLMUŞTU
  • dedirdedir2 sa önce
    zaten her despotun ekibinde bir .... yatar
  • DOST 09DOST 091 sa önce
    ka.pe ve şerefsizler takımı ama onlarında sonları yakındır.
  • osmanlı soyuosmanlı soyu1 sa önce
    bu o.çocukları o ağacın arkasında bile asla güvende olamayacaklar.
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