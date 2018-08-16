İşte Trump’ı elinde oynatan ekip!

yeniakit.com.tr Soner Yalçın, Sözcü’deki yazısında ABD Başkanı Donald Trump’a ve yaptırım kararlarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Trump’ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner’ın, Beyaz Ev’deki iki kurmay Avi Berkowitz ve Josh Raffel’in, “Goldman Yahudileri” ile birlikte ABD Başkanı Trump’ı elinde oynatan ekip olduğunu söyledi.

İşte Yalçın’ın yazısının ilgili bölümü:

Adı, Jared Kushner…

37 yaşındaki Kushner Beyaz Saray'da Trump'ın kıdemli danışmanı olarak görev yapıyor.

Trump'ın damadı.

Akıl hocası Henry Kissinger.

Aile dostu İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu.

Yakın arkadaşı -reformları yapan- Suudi veliaht Salman…

Beyaz Saray'daki en yakın iki kurmayı Avi Berkowitz ile Josh Raffel… (Damat Jared'in başta Goldman Sachs Başkanı Gary Cohn olmak üzere “Goldman Yahudilerini” Beyaz Saray'a doldurduğu da bilinen konu.)

İşte… Trump'ı elinde oynatan bu ekip…

– İran'a ambargo baskısını artıran bu ekip…

– Kudüs'ü İsrail'in başkenti yaptıran bu ekip…

– Gazze bozgunu için Netanyahu ile Sisi'yi yan yana getiren bu ekip…

– Suriye'den Yemen'e mazlum halklara bomba yağdırtan bu ekip…

Trump, damadının Ortadoğu'ya barış getireceğine inanıyor! Oysa…

İsrail ve Amerikan neo-faşistleri Ortadoğu'yu kaosa sürüklüyor.

Yaşadığımız döviz spekülasyonun sebeplerinden biri de, İran dayatmasına Türkiye'nin boyun eğmemesi değil mi?

“Bizim Mahalle”den bazı arkadaşlar diyor ki:

“Erdoğan'ın ne hali varsa görsün!”

Nefret düşüncenin düşmanıdır.

Kaldırın şu kafanızı Türkiye'den, dışarı bakın biraz!

Dört gün önce vefat eden -Marksist bağımlılık teorisinin savunucusu- Samir Amin'i okuyunuz. “Liberal Virüs/Sürekli Savaş ve Dünyanın Amerikanlaştırılması” kitabında yazdı:

“Çok kutuplu dünyanın inşasını görmek istiyorum ve bu; Washington'un, gezegenin askeri kontrolüne yönelik hegemonik projesinin yenilmesi anlamına geliyor.”

Haklı. Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, IMF yani ABD emperyalizmiyle mücadele etmeden bağımsızlık olmaz.

(...) “Liberal virüs” kimi arkadaşları kör etti!