İşte terör örgütü YPG’nin gerçek yüzü Suriye’nin Rakka kentinde terör örgütü SDK/YPG mensupları, hakaret ettikleri Arap çifti infaz etti.

Suriye’nin Rakka kentinde terör örgütü SDK/YPG mensupları, hakaret ettikleri Arap çifti infaz etti.

Alınan bilgiye göre, Rakka da ”Öcalan düşecek” yazısını duvardan silmeye çalışan SDG üyeleri, o sırada yoldan geçmekte olan bir motosikletli Arap’a küfrederek hakarette bulundu. Teröristler, daha sonra motosikletteki şahıs ve eşini sokak ortasında infaz etti.

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