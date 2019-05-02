0553 313 94 23

İşte terör örgütü YPG’nin gerçek yüzü

Suriye’nin Rakka kentinde terör örgütü SDK/YPG mensupları, hakaret ettikleri Arap çifti infaz etti.

02 Mayıs 2019 Perşembe 12:35
İşte terör örgütü YPG’nin gerçek yüzü

Suriye’nin Rakka kentinde terör örgütü SDK/YPG mensupları, hakaret ettikleri Arap çifti infaz etti.


Alınan bilgiye göre, Rakka da ”Öcalan düşecek” yazısını duvardan silmeye çalışan SDG üyeleri, o sırada yoldan geçmekte olan bir motosikletli Arap’a küfrederek hakarette bulundu. Teröristler, daha sonra motosikletteki şahıs ve eşini sokak ortasında infaz etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 12:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otakçılar İmam Hatip Lisesi gönülleri fethedecek
    1. Otakçılar İmam Hatip Lisesi gönülleri..
    2. İhlas Grubundan Tercan Belediye..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman..
    5. Ünilig Futsal Turnuvası’nda..
    6. Aynı binada 7’nci kez intihara kalkıştı
    7. Rize'de kaybolan iki çocuğun bulunması
    8. Yunanistan Uluslararası Badminton..
    9. Uzmanlardan Ramazan tavsiyeleri
    10. Kars’ta tarihi yerlerin turizme..
    11. Hayatlarını kaybeden iş arkadaşları..
    12. Kök hücre tedavisi ortopedik..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hiçbir..
    14. Zabıta ekipleri kaldırım işgaline göz..
    15. Erdoğan: "Bazı sirk cambazları döviz..
    16. Diz ağrısına hangi bölüm bakar?
    17. FETÖ’nün Trabzon İl İmamı etkin..
    18. "Vodafone Yanımda" uygulaması 10..
    19. Güvenlik uzmanı Mete Yarar: “Dibimizde..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör..
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!