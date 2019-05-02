İşte terör örgütü YPG’nin gerçek yüzü
Suriye’nin Rakka kentinde terör örgütü SDK/YPG mensupları, hakaret ettikleri Arap çifti infaz etti.02 Mayıs 2019 Perşembe 12:35
Suriye’nin Rakka kentinde terör örgütü SDK/YPG mensupları, hakaret ettikleri Arap çifti infaz etti.
Alınan bilgiye göre, Rakka da ”Öcalan düşecek” yazısını duvardan silmeye çalışan SDG üyeleri, o sırada yoldan geçmekte olan bir motosikletli Arap’a küfrederek hakarette bulundu. Teröristler, daha sonra motosikletteki şahıs ve eşini sokak ortasında infaz etti.
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