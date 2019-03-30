İşte tablo karar sizin! 31 Mart'ta Türkiye'nin bekası oylanacak

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi geldi çattı. 57 milyon seçmen yarın 194 bin 390 sandıkta tercihini ortaya koyacak. Bu seçimde sadece büyükşehir, il, ilçe, belde ve köyleri yönetecek isimler değil aynı zamanda Türkiye’nin bekası oylanacak.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP seçimlere haftalar kala CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin adaylarını destekleme kararı verdi. Bu 3 parti buna karşılık listelerinde HDP/PKK'lı isimlere yer verdi. CHP 229, Saadet Partisi 82, İYİ Parti ise terörle ilgili kaydı olan 29 ismi listelerine aldı. Seçmenler yarın sandık başında bu tabloya ilişkin kanaatlerini ortaya koyacak.

Gizli protokol imzalandı

HDP verdiği destek karşılığında 3 partiden tavizler kopardı. Birçok ilde belediyelere bağlı bazı kuruluşlarla belediye başkan yardımcılıklarının HDP'lilere teslim edilmesi yönünde ön protokoller imzalandı. Manisa'da CHP ile HDP'nin belediyeyi nasıl bölüştüklerini ortaya koyan ses kayıtları hâlâ yalanlanmadı. Yarın, belediyelerin kamu kaynaklarını Kandil'e aktaran HDP'lilere teslim edilip edilmeyeceği karara bağlanacak.

FETÖ ve sol terör de var

Sadece PKK değil, sol terör örgütleri ve FETÖ de CHP-SP ve İYİ Parti listelerinde kendine yer buldu. Adaylar arasında FETÖ ile bağlantılı 45, sol örgütlerle irtibatlı 40 isim var. Bazı ilçelerde yaralı teröristlerin tedavisine yardımcı olan adaylar yarışa sokuldu. Yarın bu tartışmalı isimlerin belediye yönetimlerinde söz sahibi olup olmayacaklarına karar verilecek.

Hainlere cevap olsun

MİT TIR’ları, 7 Şubat ve 17/25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişiminde millet iradesine kast eden terör örgütü FETÖ de pusuda olacak. “Oy verin, bu musibet defolup gitsin” diyerek Cumhur İttifakı’nı hedef alan terörist Ekrem Dumanlı ile yine firari FETÖ’cü Tarık Toros’un “31 Mart seçimlerinde AKP oy kaybederse hareketlenmeler olacak” sözleri ya destek bulacak ya da reddedilecek.

Vurguncuyu sevindirme

4 yılda akrabaları milyoner olan CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile yolsuzluk yaptığı için İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi gibi isimler Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yeniden aday gösterildi. Yarın sandık başına giden vatandaşlar ya bu vurgunlara ‘dur’ diyecek ya da devamına rıza gösterecek.

AB’nin oyunu boşa çıkacak

Cumhur İttifakı aleyhine bir hava oluşturmak için seçimlere günler kala Türkiye ile müzakereleri askıya alan Avrupa Parlamentosu’nun kararı da fiili olarak güvenoyuna sunulacak. Cezaevindeki FETÖ’cüler, PKK’lılar ve Gezi eylemlerini organize eden Sorosçuların salınmasını isteyen Avrupa Birliği’ne teslim olma ya da meydan okuma kararını yine millet verecek.

Saldırıya dur deyin

Türk ekonomisi üzerindeki manipülasyonlar da fiilen oylamaya sunulacak. Son 2 ayda döviz stoklayarak seçimlere 10 gün kala dolar operasyonlarına girişenlere ya ‘dur’ denilecek, ya da yeni oyunlara kapı aralanacak. 31 Mart, yine seçime günler kala düzmece raporlarla sonuçları etkilemeye çalışan JP Morgan gibi uluslararası finans kuruluşları ile hesaplaşma günü olacak.

Temelli ifşa etti

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ittifakı en açık şekilde ifşa edenlerden oldu. Temelli, “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP’lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt’ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir” dedi. Temelli, ayrıca “Barışa, demokrasiye, geleceğinize sahip çıkın. Eğer aday çıkarmamışsak AK Parti-MHP bloğuna karşı olan bizim de adayımızdır, oyunuzu ona basın” sözleriyle CHP’ye destek istedi.

İlk işaret ondan geldi

CHP’nin HDP ile yaptığı görüşmeleri HDP’nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Türk açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir sabah kahvaltısında bir araya geldiklerini belirten Türk, görüşmeyi eski bir CHP’linin ayarladığını belirterek, “İnanıyorum ki söylediklerimiz etkili olur. Sayın Kılıçdaroğlu’nu biliyorsunuz, çok açık konuşmaz ama söylediklerimi onayladı. Karşı çıkışı olmadı” demiş ve CHP-HDP ittifakının temellerinin atıldığını ifşa etmişti.