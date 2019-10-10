0553 313 94 23

Suriye'de öldürülen ilk terörist Amir Ahin'in son gülüşü oldu

ABD'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanlarından biri olan Amir Ahin, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn kırsalında öldürüldü.

10 Ekim 2019 Perşembe 14:42
Suriye'de öldürülen ilk terörist Amir Ahin'in son gülüşü oldu

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 2. gününe girdi.

Şimdiye kadar 109 terörist öldürüldü

Resulayn ve çevresindeki terör mevzileri, yapılan obüs ve tank atışlarıyla imha edilirken, aralarında terör örgütü YPG'nin sözde komutanı Amir Ahin'in de olduğu 109 terörist öldürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:42
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Amir Ahin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğretim görevlisinden öğrenciye taciz! YÖK skandala el koydu
    1. Öğretim görevlisinden öğrenciye taciz!..
    2. İşte Suriye'de öldürülen ilk terörist!..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEAŞ..
    4. Gebze'de 14 yaşındaki çocuğa silahlı..
    5. 17 HDP'liye 'Harekat' gözaltısı!
    6. Suriye Geçici Hükümetinden Barış..
    7. Türkiye bir ilki daha başardı: Doğu..
    8. Konya'da iki otomobil çarpıştı! Ölü ve..
    9. Sakatlanan Dorukhan Toköz: Değnekleri..
    10. Akçakale'ye bir roket daha düştü!
    11. 65 aylığı ne kadar? 2019 yılında 65..
    12. 65 aylığına nasıl başvurulur?
    13. IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle..
    14. Sahte 'evliya' çetesine operasyon! Çok..
    15. Erdoğan açıkladı! Harekattan sonra..
    16. Karanfil neye iyi gelir? Karanfilin..
    17. Beşiktaş’ta Tyler Boyd krizi!
    18. Aşiretlerle YPG arasında çatışma çıktı!
    19. Yemeğin yanında su içmek zararlı mıdır?
    20. Suriye Milli Ordusu Mehter Marşıyla..
    21. Salatalığın faydaları nelerdir? Her..
    22. 3600 günden kaç kez kıdem tazminatı..
    23. Adanaspor’da teknik direktör belli oldu!
    24. Diş eti şişmesi ve ağrısına ne iyi..
    25. İstanbul için son dakika yağış uyarısı
    26. Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    27. Casanova'nın görevine son verildi
    28. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından..
    29. Harekata ‘işgal’ diyen “HDP’nin..
    30. Yunanistan'dan küstah harekat..
    Finlandiya'dan Türkiye'ye büyük satış! Durdurma kararı aldılar
    Finlandiya'dan Türkiye'ye büyük satış! Durdurma kararı aldılar
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2019
    Türkiye'nin operasyonu Batı medyasını çılgına çevirdi!
    Türkiye'nin operasyonu Batı medyasını çılgına çevirdi!
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü