Suriye'de öldürülen ilk terörist Amir Ahin'in son gülüşü oldu
ABD'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanlarından biri olan Amir Ahin, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn kırsalında öldürüldü.10 Ekim 2019 Perşembe 14:42
Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 2. gününe girdi.
Şimdiye kadar 109 terörist öldürüldü
Resulayn ve çevresindeki terör mevzileri, yapılan obüs ve tank atışlarıyla imha edilirken, aralarında terör örgütü YPG'nin sözde komutanı Amir Ahin'in de olduğu 109 terörist öldürüldü.
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