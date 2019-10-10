Suriye'de öldürülen ilk terörist Amir Ahin'in son gülüşü oldu ABD'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanlarından biri olan Amir Ahin, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn kırsalında öldürüldü.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 2. gününe girdi. Şimdiye kadar 109 terörist öldürüldü Resulayn ve çevresindeki terör mevzileri, yapılan obüs ve tank atışlarıyla imha edilirken, aralarında terör örgütü YPG'nin sözde komutanı Amir Ahin'in de olduğu 109 terörist öldürüldü.

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