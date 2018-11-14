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AK Parti ve MHP tabanı 'ittifak' istiyor

Hürriyet gazetesi Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma Şirketi’nin yaklaşan yerel seçim hakkında yapmış olduğu anket sonuçlarını bugünkü köşesinden paylaştı. Sonuçlara göre AK Parti seçmeninin yüzde 72.1’i, MHP seçmeninin yüzde 38.9’u ittifak yapılmasını istiyor.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:38
AK Parti ve MHP tabanı 'ittifak' istiyor

Hürriyet gazetesi Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma Şirketi’nin 'yerel seçim' ve 'Cumhur ittifakı' konularında 3-4 Kasım tarihleri arasında, 27 ilde 1539 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anket sonuçlarını Hürriyet gazetesindeki bugünkü köşesinden paylaştı.

İşte Selvi’nin yazısından o bölüm;

(...) "Kararsızlar dağıtılmadan önceki oranlara göre AK Parti yüzde 39.6, CHP 21.4, MHP 13.2, İYİ Parti 3.2, HDP 2.1, SP 1.7, BBP 1.6, Vatan Partisi ise 0.2 çıkıyor. Peki kararsızların oranı ne? Yüzde 12.7 oranında kararsız çıkıyor.

(...)

Belediye başkan adayları ilan edildikten ve seçim kampanyası başlayıp liderler meydanlara çıktıktan sonra daha sağlıklı sonuçlar elde edilecek.

Anket sonuçlarına bakılınca bir parti hariç siyasi partilerin 24 Haziran’da oy veren seçmenleri muhafaza ettikleri anlaşılıyor. Ankete katılanlar “Yerel seçimde oyunu neye göre veriyorsun?” sorusuna yüzde 59 oranında “Partime göre”, yüzde 34.9 oranında ise “Beğendiğim adaya göre” yanıtını veriyor. Ancak bu tercih her partide aynı oranda çıkmıyor. Yerel seçimlerde AK Parti’ye oyunu vereceğini söyleyenlerin yüzde 73.4’ü “Partimin adayına oy veririm” diyor. “Beğendiğim adaya oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 22’de kalıyor. HDP’lilerin yüzde 75’i, İYİ Parti seçmenlerinin ise yüzde 73.5’i partisinin adayına oy vereceğini söylüyor.

Buraya dikkat lütfen. “Adaya göre oy veririm” diyenlerin oranı CHP ve MHP seçmenlerinde daha yüksek çıkıyor. CHP seçmeninin yüzde 61.7’si “Partime göre oy veririm” derken adaya göre oy vereceklerini söyleyenlerin oranı 37.4’e çıkıyor. MHP seçmeninin yüzde 62.7’si partisinin adayına oy vereceğini söylerken yüzde 36.3’ü “Beğendiğim adaya oy veririm” diyor.

Cumhur ittifakı nasıl yansıdı?

24 Haziran seçimlerine “cumhur ittifakı” olarak katılan AK Parti ile MHP’nin yerel seçimlerde ittifak yapmayacağı açıklandı. Peki bu anketlere nasıl yansıdı?

İttifakın sona ermesini olumsuz bulanların oranı yüzde 32.7 olurken, olumlu bulanların oranı ise yüzde 45.6’ya yükseliyor.

AK Parti seçmenlerinin yüzde 39.7’si olumlu bulurken yüzde 42’si olumlu bulmuyor. MHP seçmenlerinde bu yüzde 42.7’yle daha yüksek bir oranda gerçekleşmiş. MHP’lilerin yüzde 35.9’u ise olumsuz buluyor.

AK Parti ile MHP, yerel seçimlerde ittifak yapamadı ama araştırmada yerel seçimlerde ittifak yapılmasını isteyenlerin oranı yüksek çıkıyor. Ankete katılanların yüzde 60.6’sı ittifak yapılmasını isterken, yüzde 26’sı hayır diyor.

AK Parti ve MHP seçmenlerinin bu soruya yanıtı ise farklı çıkıyor. AK Parti seçmeninin yüzde 72.1’i ittifak yapılmasını isterken, bu oran MHP seçmenlerinde yüzde 38.9’u buluyor. MHP seçmeninin yüzde 48.9’u yerel seçimde ittifaka olumlu bakmazken bu oran AK Parti’ye oy vereceğini beyan edenlerde yüzde 15.9’a kadar geriliyor. Demek ki cumhur ittifakına olan destek MHP’ye göre AK parti seçmeninde daha yüksek çıkıyor."

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:38
  1. Optimar Araştırma Şirketi
  2. Yerel seçimler
  3. cumhur ittifakı
  4. AK Parti
  5. MHP
  6. chp
  7. HDP
  8. Saadet Partisi
  9. aday

YORUM YAZ

  • eyteyt41 dk önce
    SeçimiEYTkararı belirleyecek. Kendimdenve çevremden biliyorum. Birçok kişiMHP ve AKP ye oy vermeyecek. Onlar bu seçimde cezalandırılacaklar. Bu Sebeplediğer partilere oy verilecektir. Körü körüne partizanlık bitti. Halkı kimse düşünmüyor. Bu devlet sadece Devlet memurlarından ibaret değil. Onlara Her türlü hak ve imkan verilirken 1600 TLolacak bişey değil. Önce CAN sonra CANAN
  • AkpartiliAkpartili46 dk önce
    Bir akpartili olarak, kemalist MHP ile asla ittifak yapılmasını istemiyorum! MHP sadece zarar veriyor, Akparti'nin kemalist bir ağız kullanmasına sebep oldu. Andımız için ettikleri hakaretler ortada, Akpartinin tavizsiz savunucusu Kadir Mısıroğluna ettikleri küfür ortada. Sadece menfaat gereği ittifak kurmuşlardı. Son seçimdeki başarısızlık da MHP yüzünden, MHPye muhtaç değiliz!!
  • ayşe mutayşe mut57 dk önce
    Bence Mine Kırıkkanat ve Öztürk Yılmaz ve provokotörler devam edin bu işe bence bunların millet üzerinde ki tesirini AKP Teşkilatı yapamaz olumlu yönde yapın devam edinde Milli Şef zamanını hatırlatın CHP'yi hatırlatın da geçerseniz Allah muhafaza iktidara bu millet neler yapacağınızı görsün devam edin bizim için doğru kendileri için menfi yolda gitmeye devammmmmmmmmmm
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