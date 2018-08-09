İşte son veriler... Avrupa'nın yüzde 43'ü veled-i zina!

2016 yılında, Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerde doğan bebeklerin yüzde 43'ünün zina sonucu dünyaya geldiği açıklandı.

AB İstatistik Ofisinin (Eurostat) son yayımladığı veriler, zina sonucu doğan bebek sayısında 2000 yılına göre yüzde 15 civarında artış olduğunu ortaya koydu. Evlenme oranlarının düşmesinden ve aile kurumunun çökmesinden kaynaklı olarak bireyler arasında nikah olmadan dünyaya gelen bu çocuk oranı Avrupanın gelecekte nesepsiz bir kıta olacağı yorumlarına neden oluyor.

Zina sonucu doğan bebekler oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında Fransa (yüzde 60) ile başı çekiyor. Yani Fransa'da doğan her yüz çocuktan 60'ının anne babası evli değil. Halkın deyimi ile bu çocuklar veled-i zina…

Fransa'dan sonra Veled-i zina oranlarıı şöyle devam ediyor: Bulgaristan (yüzde 59), Slovenya (yüzde 59), Estonya (yüzde 56), İsveç (yüzde 55), Danimarka (yüzde 54), Portekiz (yüzde 53) ve Hollanda (yüzde 50)…

Ahlaki çöküntü o kadar yüksek ki zina sonucu dünyaya gelen çocuk sayısı nikahlı yaşam sonucu doğan çocuklardan daha fazla… Bu da AB'nin aile kurumunun çöktüğünün en net fotoğrafı.

Özellikle sanayiileşmiş ülkelerde zina ve veled-i zina sayısı artarken nikahlı ilişki sonrası dünyaya gelen çocuk oranının en yüksek olduğu ülkeler ise Yunanistan, Hırvatistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olarak sıralandı.

Kaynak: Doğru haber