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İşte son veriler... Avrupa'nın yüzde 43'ü veled-i zina!

Türkiye'deki sözde aydın kesimin ilim yerine kültürünü örnek aldığı Avrupa, ahlaken çöküyor!.. Avrupa Birliği'nin ahlaki çöküntüsü resmi istatistiklere de yansıdı. 2016 yılı verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerinde doğan bebeklerin yüzde 43'ü zina sonucu dünyaya geldi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:59
İşte son veriler... Avrupa'nın yüzde 43'ü veled-i zina!

2016 yılında, Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerde doğan bebeklerin yüzde 43'ünün zina sonucu dünyaya geldiği açıklandı.

AB İstatistik Ofisinin (Eurostat) son yayımladığı veriler, zina sonucu doğan bebek sayısında 2000 yılına göre yüzde 15 civarında artış olduğunu ortaya koydu. Evlenme oranlarının düşmesinden ve aile kurumunun çökmesinden kaynaklı olarak bireyler arasında nikah olmadan dünyaya gelen bu çocuk oranı Avrupanın gelecekte nesepsiz bir kıta olacağı yorumlarına neden oluyor.

Zina sonucu doğan bebekler oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında Fransa (yüzde 60) ile başı çekiyor. Yani Fransa'da doğan her yüz çocuktan 60'ının anne babası evli değil. Halkın deyimi ile bu çocuklar veled-i zina…

Fransa'dan sonra Veled-i zina oranlarıı şöyle devam ediyor: Bulgaristan (yüzde 59), Slovenya (yüzde 59), Estonya (yüzde 56), İsveç (yüzde 55), Danimarka (yüzde 54), Portekiz (yüzde 53) ve Hollanda (yüzde 50)…

Ahlaki çöküntü o kadar yüksek ki zina sonucu dünyaya gelen çocuk sayısı nikahlı yaşam sonucu doğan çocuklardan daha fazla… Bu da AB'nin aile kurumunun çöktüğünün en net fotoğrafı.

Özellikle sanayiileşmiş ülkelerde zina ve veled-i zina sayısı artarken nikahlı ilişki sonrası dünyaya gelen çocuk oranının en yüksek olduğu ülkeler ise Yunanistan, Hırvatistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olarak sıralandı.

Kaynak: Doğru haber

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 16:59
  1. Avrupa ülkeleri
  2. veled-i zina

YORUM YAZ

  • ZaferZafer2 sa önce
    Bravo, aferin, döviz kurları uçmuş gitmiş, Türk Parası yerlerde sürünüyor, ülkenin tüm ekonomik değerleri tükeniyor, sizin uğraştığınız konuya bak. Atatürk olmasaydı burası da öyle olacaktı ama siz, size bu güzel ülkeyi armağan eden insana ve onun cumhuriyet rejimine bile karşı çıktınız. İşte gelinen nokta.
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